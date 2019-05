Blondine kræver millioner - legende anholdt

Det er ikke noget nyt, at den argentinske fodboldlegende Diego Maradona er på kant med loven, men det var alligevel usædvanlige scener, der tirsdag udspillede sig i Buenos Aires.

Flere internationale medier, heriblandt Mundo Deportivo og The Sun, rapporterer, at den argentinske enfant terrible blev tilbageholdt af politiet, da han landede i lufthavnen Ezeizea i sit hjemland.

Diego Maradona skulle herefter være blevet ført ind i et afhøringslokale for senere at forlade det med sin advokat, Matias Morla.

Årsagen til tilbageholdelsen skulle være, at Diego Maradonas ekskæreste Rocio Oliva har sagsøgt ham for et beløb svarende til godt 40 mio. kr. Dette skulle Maradona informeres ordentligt om af de argentinske myndigheder.

Rocia Oliva er selv tidligere fodboldspiller. Foto: Maria Laura Antonelli/REX/Shutterstock

Diego Maradona lagde selv følgende billede på de sociale medier tirsdag med teksten 'Er i Buenos Aires. På vej hjem med min ven, Matias Morla'.

Det er ikke kommet frem, hvorfor Rocio Oliva mener, at Diego Maradona skylder hende et så voldsomt millionbeløb, men det ligger helt fast, at de to havde et meget turbulent forhold over de seks år, parret var sammen.

I 2014 kom en video frem, hvor Diego Maradona flere gange slog Oliva, mens hun tryglede ham om at holde op - det skete under en ferie i Dubai.

I 2017 måtte hotelpersonalet på luksushotellet 'Eurostar Suites Mirasierra' tilkalde politiet, da Oliva henvendte sig i receptionen og fortalte, at Maradona igen havde slået hende.

Diego Maradona og Rocio Oliva da de to stadig var et par. Foto: Philippe Perusseau/REX/Shutterstock

Men da politiet kom frem, ændrede hun forklaring til, at der bare havde været et skænderi, og efter at have afhørt Maradona selv forlod politiet stedet, da der ingen anmeldelse forelå.

Diego Maradona i aktion på sidelinjen. Foto: Lars Baron/Getty Images

Rocio Oliva og Diego Maradona gik hver til sit i december sidste år. Retssagen mod Diego Maradona er sat til at begynde 13. juni.

Diego Maradona er i dag cheftræner for den mexicanske klub Dorados de Sinaloa.

