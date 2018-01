Bolt får prøvetræning i Dortmund: 'Målet er en United-kontrakt'

På 100-meteren var Usain Bolt nærmest urørlig, og siden karrierestoppet på alverdens løbebaner, så har han længe talt om, at han gerne vil prøve kræfter ved livet som professionel fodboldspiller.



Her var der blot det problem, at jamaicaneren var skadet, men den er nu overstået, fortæller han selv i et interview med engelske Express. Første skridt bliver nu ifølge 31-årige Bolt en prøvetræning hos Bundesliga-klubben Dortmund.



- Til marts kommer jeg til at være en del af en prøvetræning med Dortmund, og det vil afgøre, hvad jeg vil gøre med min karriere. Hvis de siger, at jeg er god, men mangler en smule træning, så gør jeg det, siger Bolt.



Selvom han aldrig har spillet fodbold på højt niveau før, så slår Usain Bolt fast, at han med lidt tilvænning sagtens kan klare det. Og drømmeklubben for Bolt har længe været Manchester United, som han også er fan af.



- En af mine største drømme er at skrive under med Manchester United. Hvis Dortmund siger, at jeg er god nok, så vil jeg arbejde videre og træne hårdt. Jeg har talt med Alex Ferguson, og jeg har sagt til ham, at han skal lægge et godt ord ind for mig. Han har sagt, at hvis jeg holder mig fit og klar, så vil han se, hvad han kan gøre, lyder det fra Bolt.



Favoritpositionen kommer nok ikke bag på så mange, da han gerne vil spille på fløjen. Dog fortæller han også, at han kan forstå, at han nok også ville være en mulighed som angriber på det hold, han skal spille for.

