Bolt smider bombe: Skriver kontrakt med fodboldklub

Den jamaicanske sprint-legende Usain Bolt fortæller på sin Facebook- og Twitter-profil, at han har skrevet under med en fodboldklub

Usain Bolt har i gennem flere år vist, at han kan løbe hurtigt - og det kommer en unavngiven fodboldklub nu til at få gavn af.

Den 31 årige sprinter, der stoppede sin atletik-karriere efter VM i London sidste år, fortæller, at navnet på klubben bliver offentliggjort tirsdag 27. februar klokken 9.

Tidligere har Bolt talt åbent om sin kærlighed til Manchester United og drømmen om at spille for dem. Men det er mildest talt tvivlsomt, at han passer ind i José Mourinho taktiske system...

Den legendariske sprint-stjerne, der har vundet olympisk guld af flere omgange, oplyste i januar endvidere, at han skulle prøvetræne med Bundesliga-klubben Dortmund i marts, når der er landskampspause.

Men det er nok også temmelig usandsynligt, at Dortmund får æren af en af de hurtigste mænd i verden, selvom han ville kunne jage en masse bolde, der blev spillet i dybden.

Foruden at gøre kur til to af Europas største klubber, har Usain Bolt også gjort tilnærmelser til David Beckham, der er blevet ejer af et fodboldhold i Miami.

Hans alder taget i betragtning er der formentlig tale om et stort PR-stunt, og selvom han er hurtig på de første meter, så er sprintere ikke just kendt for deres udholdenhed, og det kan blive et problem, hvis han skal spille 90 minutter.

Et andet sandsynligt scenarie er, at han kommer på kontrakt som en form for træner eller konsulent - og her kan det såmænd godt være i en stor klub, der også kan drage fordel af Bolts popularitet.

Det er efterhånden længe siden, at Usain Bolt toppede sin karriere. I 2009 løb han 100 meter på 9,58 sekunder og 200 meter på 19,19 sekunder. De rekorder står stadig den dag i dag.