Bombe under Eriksen-transfer

Det trækker op til et brud mellem Christian Eriksen og Inter, men som det ofte er i skilsmissesager, kan pengene blive et problem.

Årsagen er en særlig skattelov, som den 28-årige danske landsholdsstjerne er begunstiget af i Italien.

Christian Eriksen er på nedsat skat, men en forudsætning for at få skatterabatten er, at man forpligter sig til at blive i Italien i to skatteår.

Derfor står enten Christian Eriksen eller Inter til et skattesmæk på over to mio. euro - ca. 15 mio. kr. - hvis danskeren skifter væk fra bænken i det italienske i det kommende transfervindue.

Sådan virker Eriksens skatterabat For at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft vedtog Italien sidste år en ny skattelov, den såkaldte decreto crescita (vækstdekretet). Har man boet to år uden for Italien, får man skatterabat i fem år, hvis man tager arbejde i Italien. Loven gælder både italienere og udlændinge. For fodboldspillere betyder det, at halvdelen af deres løn er fuldstændig fritaget for skat. Den anden halvdel bliver typisk beskattet med 43 pct. Derudover betaler spillerne 0,5 pct. i solidaritetsskat til en særlig fond, der bruger pengene til udvikling af ungdomsfodbold. For at få glæde af skatterabatten skal man forpligte sig til at arbejde i Italien i minimum to skatteår. Rejser man, inden de to år er gået, skal skatterabatten tilbagebetales.

I denne sæson har Eriksen været mere på bænken end på banen, og i november er det slet ikke blevet til spilletid.

To gange i Serie A og en gang i Champions League har Eriksen været parkeret på bænken i samtlige 90 minutter, og drømmeskiftet til Inter er godt i gang med at udvikle sig til et mareridt.

Han virker på ingen måde til at være træner Antonio Contes type, og det har ikke fungeret de gange, hvor Inter-træneren har forsøgt sig med Eriksen lige bag de to angribere.

Conte vil hellere have en mere dynamisk type som Arturo Vidal i en mere tilbagetrukket rolle.

Chileneren, der i september blev hentet i FC Barcelona, passer helt tydeligt bedre ind i Contes system, og det har skubbet Eriksen endnu længere bagud i køen.

Den italienske sportsavis Corriere dello Sport skrev mandag, at Inter nu officielt har sat Eriksen på salgslisten, og sportsdirektør Beppe Marotta sagde efter weekendens kamp mod Torino, at Inter ikke vil holde på en spiller, der ønsker at komme væk.

Men det er så her, at skattespørgsmålet kommer ind i billedet og besværliggør et skifte.

Fynboen kom til Inter i januar fra Tottenham og er altså ikke i nærheden af at opfylde kravet om at have været to år i Italien.

Nogen skal i givet fald betale en skatteregning, men spørgsmålet er, om det er Eriksen eller Inter.

Det afhænger af, hvad de aftalte, da kontrakten blev underskrevet tilbage i januar.

Det er muligt, at der i Christian Eriksens kontrakt står, at klubben bærer ansvaret og i så fald skal betale skatterabatten på minimum 15 mio. kr. tilbage til den italienske stat.

I Italien opererer man med nettolønninger, og klubben står derfor typisk for skattebetalingen.

Den danske landsholdsstjerne tjener ca. 56 mio. kr. om året netto i Inter og har kontrakt frem til sommeren 2024.

Det er ikke gået som håbet mellem Antonio Conte og Christian Eriksen. Inter-træneren lader oftere og oftere sin danske stjerne blive på bænken. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen og Inter kan undgå at komme i problemer med det italienske skattevæsen, hvis de udskyder skilsmissen til sommerens transfervindue.

For at være berettiget til skatterabatten skal Eriksen 'bare' sørge for, at han i 183 dage af 2021 har været skattepligtig i Italien.

Det vil sige, at han 1. juli kan skifte væk fra Støvlelandet, uden det får skattemæssige konsekvenser.

