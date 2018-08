Bossen bekræfter: Dansk stjerne har bedt om klubskifte

Torsdag skriver den spanske avis Marca, at Martin Braithwaite er et emne i Leganes og Girona, og det trækker op til et klubskifte for den danske landsholdsspiller, der har fået en god start på sæsonen i England, hvor han har scoret tre mål i fem kampe for Middlesbrough.

Tony Pulis, der er manager i Championship-klubben, fortæller, at danskeren har anmodet om at skifte klub inden transferdeadline fredag aften.

- Han kom ind til mig i går. Der er en spansk klub, der vil have ham, og han vil til Spanien. Det udtrykte han et ønske om. Vi må se, hvad der sker i løbet af de kommende 24 timer. Det er skuffende, men sådan fungerer denne verden, siger Tony Pulis til The Northern Echo og tilføjer:

- Jeg vil kun have spillere, der ønsker at være i Middlesbrough. Som jeg har sagt før, er det en forrygende klub, og en klub, som folk skal være stolte af at være en del af.

Ifølge Marca kræver Middlesbrough 60 millioner kroner for Martin Braithwaite, men det skal være for meget for Leganes, der er den mest konkrete bejler fra Spanien. Klubben vil forsøge at forhandle prisen ned.

Martin Braithwaite var i foråret udlejet til Bordeaux.

