Braithwaite i kovending: Er tilbage i træningslejren

Martin Braithwaite har trukket mange overskrifter i Spanien de seneste dage.

Men det har desværre ikke været for noget positivt. Søndag forlod angriberen nemlig Espanyols træningslejr uden at have fået lov.

Den beslutning faldt bestemt ikke i god jord hos Fran Garagarza, der er sportsdirektør i den spanske fodboldklub.

- Det har både været en overraskelse og ubehageligt. Det er ikke en let situation at stå i, sagde han i et efterfølgende interview med Mundo Deportivo og fortsatte:

- En professionel spiller, som er med os, forsvinder pludselig fra os. Det er noget, som har gjort indtryk.

- Espanyol har et aktiv. Og det aktiv, som hedder Martin, har fejlet med alt. Det er mislykkedes. Så lad os håbe, at han kommer tilbage.

Han er nu en del af træningslejren igen. Foto: Jens Dresling

Nu er Fran Garagarzas bøn blevet hørt. Martin Braithwaite er således vendt tilbage til træningslejren.

Det skriver AS.

Annonce:

Ifølge mediet har den 32-årige landsholdsspiller sluttet sig til holdkammeraterne i Marbella onsdag morgen.

Martin Braithwaites tilbagevenden til træningslejren ændrer ikke på, at Espanyol stadig ser med stor alvor på hele situationen.

Og det forventes, at den tidligere FC Barcelona-spiller snart undskylder over for sine holdkammerater.

Årsagen til, at danskeren forlod Marbella i første omgang, var, at han lige nu forsøger at gennemtvinge et skifte væk fra Espanyol.

Klubben rykkede nemlig ned fra La Liga i sidste sæson, og Martin Braithwaite har gjort det klart, at han ikke vil spille i Spaniens næstbedste fodboldrække.