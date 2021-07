Brasilien i finalen: Hepper på Argentina

De forsvarende Copa America-vindere Brasilien er klar til holdets anden finale i træk i den sydamerikanske fodboldturnering.

Det står klart, efter at holdet natten til tirsdag dansk tid besejrede Peru med 1-0 i semifinalen.

Den brasilianske sejr kom i hus takket være en scoring af midtbanespilleren Lucas Paquetá i første halvleg på det olympiske stadion i Rio de Janeiro.

Målet var Paquetás andet i træk, da han også scorede det eneste mål i Brasiliens kvartfinalesejr over Chile.

Scoringen blev sat op af hjemmeholdets superstjerne Neymar, der først snød tre mand i Perus felt, inden han sendte bolden på tværs til Paquetá, der nemt kunne sende den i kassen.

- Paquetá er en fantastisk spiller. Han bliver bedre i hver kamp, siger Neymar om sin kollega efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP og tilføjer:

- Han har haft en fantastisk sæson for sin klub, og her (under Copa America, red.) viser han, at han kan blive en meget vigtig spiller for Brasilien.

Brasilianerne var på forhånd udråbt som favoritter til at vinde turneringen, der spilles i Brasilien, efter at arrangørerne måtte droppe Colombia og Argentina som værter på grund af uro i førstnævnte land og en forværret coronasituation i sidstnævnte.

Hjemmeholdet skal nu op imod enten Argentina eller Colombia i finalen. Og her håber Neymar på et møde med ærkerivalen.

- Jeg vil møde Argentina. Jeg hepper på dem. Jeg har venner på holdet, og Brasilien skal nok vinde finalen alligevel, siger Neymar med et smil ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Skulle Brasilien gå hen og vinde Copa America, så skal en stor del af æren tilskrives holdets forsvar, der indtil nu kun har lukket to mål ind i seks kampe.

I alt har det brasilianske landshold vundet turneringen ni gange.