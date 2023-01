Brian Laudrup scorer nyt job

Brian Laudrup har fået nyt job.

Efter fyringen på TV 2 efter han havde promoveret Dubai forud for VM-slutrunden, kan landsholdslegenden se frem til at blive kollega med sin bror.

Brian Laudrup tiltræder fra 1. februar jobbet som fodboldekspert på Viaplay. Her skal han være ekspert på Superligaen, Premier League og Champions League.

Brian Laudrup skiftede fra TV 3 Sport i 2014. Nu vender han tilbage efter ni år hos Discovery og en kort afstikker til TV 2 Sport. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er fodboldmenneske. Jeg elsker simpelthen spillet, og det at blive en del af Viaplay giver mig mulighed for at arbejde med de bedste fodboldrettigheder, man kan forestille sig.

- For mig er det en tilbagevenden til både Premier League og Champions League, der for mig ikke overgås af noget andet klubfodbold i verden.

- Jeg glæder mig blandt andet til at følge Christian Eriksens udvikling i Manchester United og Erling Haalands kometagtige karriere, og så er det spændende, om det omsider lykkes for storsatsende klubber som Manchester City og PSG at tage det sidste skridt og gøre tingene færdigt i Champions League, siger Brian Laudrup.

Brian Ladrup skal også kommentere Superligaen i fremtiden. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix.

Som noget nyt skal Brian Laudrup også arbejde med Superligaen. En udfordring, han ser frem til:

- Superligaen er ny for mig, men en udfordring, som jeg virkelig glæder mig til. Der er en meget interessant udvikling i gang i dansk fodbold i disse år, hvor vi både har set vores landshold blive stærkere, vi har haft danske hold i Champions League to af de seneste tre sæsoner, og tilskuerne vælger meget tydeligt Superligaen til.

- Vi går ind i et forår, hvor Brøndby har fået ny træner, og hvor de økonomiske storklubber FCK og FCM har givet sig selv meget store udfordringer med at blive en del af kampen om DM-guldet. Der er notorisk enormt meget på spil i at arbejde med den lokale liga, danskernes egen – og det vil jeg se meget frem til at gøre sammen med Viaplay, der jo virkelig er Superligaens hjemmebane, forklarer Brian Laudrup i pressemeddelelsen fra TV 3 Sport.

Brian Laudrup har første opgave for Viaplay den 5. februar, når han er i studiet i forbindelse med opgøret mellem Tottenham og Manchester City.

Derved vender Brian Laudrup tilbage til det sted, hvor hans ekspertkarriere begyndte. Han startede hos TV 3, men stoppede i 2014, da det ikke var foreneligt at være ekspert på TV 3, samtidig med at Brian Laudrup optrådte i bettingreklamer.

Brian laudrup blev fyret fra TV 2 Sport, fordi han havde promoveret Dubai kort før VM.

Siden fik han job hos Discovery, hvor han var stationens landsholdskommentator frem til foråret 2022, hvor Discovery mistede landsholdsrettighederne til TV 2.

I sommer tiltrådte han så jobbet som ekspertkommentator på TV 2, men det blev et kort eventyr, fordi han blev fyret efter få måneder.

Brian Laudrup havde valgt at promovere Dubai i en kampagne op til VM-slutrunden, der blev spillet i Qatar.

- Vi er sammen med Brian Laudrup blevet enige om at stoppe samarbejdet, fordi det ikke er foreneligt med den kampagne, han deltager i. Vi vil gerne takke Brian for hans indsigt og hans bidrag til landskampene, sagde TV 2's sportschef, Frederik Lauesen.