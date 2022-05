Brian Priske er færdig som cheftræner i Royal Antwerp

Rygterne har længe svirret, og nu er det officielt. Brian Priske er fyret som cheftræner i den belgiske klub Royal Antwerp.

Det skriver klubben i en pressemeddelese.

- Royal Antwerp FC har i dag besluttet ikke at fortsætte med Brian Priske som cheftræner, lyder det.

Her fremgår det også, at Brian Priskes assistenter Anders Nielsen og Peder Hansen stopper i klubben.

- Royal Antwerp FC takker Brian, Anders og Peder for deres engagement i klubben og ønsker dem succes fremover.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Brian Priske.

Brian Priske kom til klubben sidste sommer, men har i lang tid været fyringstruet. Særligt efter en batalje med klubbens formand, der overfusede spillerne og Brian Priske.

Royal Antwerp sluttede som nummer fire i den bedste belgiske række.

Brian Priske, der havde endnu et år tilbage af sin kontrakt, kom til Belgien fra FC Midtjylland sidste sommer. Inden da var han både assistent i FC Midtjylland og FC København.

Den 45-årige cheftræner stod i spidsen for den belgiske klub i 49 kampe, som bød på 22 sejre, ni uafgjorte og 17 nederlag. I weekenden var der forlydener om, at Priskes afløser bliver den tidligere hollandske landsholdsspiller Mark van Bommel.

