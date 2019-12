Broren knaldede hans kone: - Ingen i min familie vil tale med mig

Rhodri Giggs har ikke haft det let, siden han opdagede, at der havde udspillet sig et forræderi af nærmest bibelsk karakter i hans familie.

Hans kendte storebror, Ryan Giggs, var ikke just sin broders vogter og havde i løbet af otte år hygget sig med sin lillebrors kone.

De to brødre har ikke haft meget at snakke om, siden historien først nåede ud i pressen i 2011, hvad der måske er forståeligt. En smule mere overraskende er, at moren Lynne også har valgt at give Rhodri den kolde skulder.

- Det er som om, det var mig, der havde affæren, fortæller den 42-årige Rhodri nu til den engelske podcast Almost Famous, skriver The Sun.

En udsendelse, hvor han fortæller om familie-mareridtet, som har kastet lange skygger ind i hans liv lige siden. Skygger, som ikke ligefrem er svundet hen efter økonomiske problemer, tre børn der ikke har kontakt med deres bedstemor, samt at ekskonen Natasha valgte at optræde på Celebrity Big Brother og dele ud af kulørte historier om hendes hede affære med Giggs efterfølgende.

- Hun (moren, red.) valgte Ryans side, fordi jeg ikke har 35 medaljer, nogle og 20 år i Manchester United på bagen og et kæmpe hus, fortæller den bitre yngstefødte.

Ryan Giggs var også sin egen kone utro under det meste af forløbet. Han giftede sig med Stacey Cooke i 2007. Parret ser her til en prisuddeling i 2010. Foto: Shutterstock

Læste om det i søndagsaviserne

I en rejse tilbage gennem de dårlige minder fortæller han, at han med sin daværende svigermor ved sin side kunne læse om utroskabet i ovennævnte The Sun en søndag morgen.

Natasha, som angiveligt var på ferie med parrets børn i Spanien, var gået til avisen med historien og havde slukket telefonen.

Hun fortalte The Sun, at hun havde haft en affære med Giggs i otte år og sågar havde været nødt til at abortere hans barn få uger før hendes bryllup med lillebroren i 2010.

Rhodri og Natasha havde dog mødt hinanden samme år som hende og Giggs i 2003, og affæren havde altså strukket sig over hele forholdet.

Hun havde valgt at gå til pressen, efter Ryan Giggs kontroversielt forsøgte at pudse advokater på en anden 'fru Af-og-til', modellen Imogen Thomas. Han havde angiveligt brugt 150.000 pund på at pålægge hende tavshedspligt.

Bror Ryan tog telefonen, men benægtede alt. Selv havde Rhodri haft bange anelser en enkelt gang før, fem år tidligere.

Her var Natasha på et besynderligt sent tidspunkt endnu ikke kommet hjem, og da han tog til en fest for brorens fodboldklub for at lede efter hende, fandt han hende da også. På det tidspunkt havde moren talt ham fra at gå dybere ind i det mysterie.

Da flere beviser kom frem, krøb Ryan til korset, men forsøgte at trøste med, at det blot 'havde handlet om sex.' Forsoningen mellem de to brødre udeblev dog.

Hverken moren eller onkel Ryan har mødt to af Rhodris børn på fem og otte. Og ikke set den ældste søn på 13 siden familieskandalen heller, på trods af at de kun bor få kilometer fra hinanden.

- Hvad har børnene gjort? Ryan har en søn, som er præcis samme alder som en af mine. De to burde bruge tid sammen og passe på hinanden, men i stedet kender de ikke hinanden, det er trist. Jeg snakker ikke med nogen fra min familie, men hele min familie snakker med Ryan. De bor allesammen i Wales og tager til Wales-kampe og spiser nogle dejlige middage bagefter, fortæller Rhodri, som dog ikke misunder dem deres ekstravagante livsstil.

- Det siger mig ikke så meget den slags. Det har det aldrig gjort. Jeg synes, det er noget prætentiøs pis.

Faren skammer sig

Efter et kortvarigt forsøg på forsoning endte det med det uundgåelige, en skilsmisse, for Rhodri og Natasha, som siden har fortalt, at hun 'fortryder' affæren, og at det var 'utilgiveligt' at gå til pressen i stedet for til sin ægtemand med indrømmelsen.

Balladen kostede måske i det lange løb også bror Ryan sit ægteskab med Stacey Cooke, som han havde været gift med i løbet af en stor del af miseren. De gik fra hinanden efter 10 års ægteskab i 2017.

Sportsligt er det gået udmærket for Ryan, der efter nogle år som assistent i Manchester United blev landstræner for hjemlandet Wales i 2018.

Der var dog ikke meget støtte at hente fra brødrenes far, den tidligere rugbyspiller Danny Wilson, som blev skilt fra brødrenes mor, da de var teenagere.

Far Danny ser ud til at være den eneste, der ikke har valgt den kendte storebrors side. I forbindelse med sin ældste søns ansættelse vurderede han over for The Sun, at sønnen, hvis navn han ikke ville tage i munden, var uegnet til at være landstræner.

- Jeg kan ikke engang få mig selv til at sige hans navn. Jeg kalder ham 'den tidligere fodboldspiller'. Han var utro på den værst tænkelige måde og er ikke mand nok til at undskylde for det. Jeg burde som far være ovenud lykkelig for, hvad han har opnået. Men det er jeg ikke - jeg skammer mig over ham.

