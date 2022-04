Bryder sammen på pressemøde

Krigen i Ukraine sætter sine spor.

Også i sportens verden, hvor adskillige stjerner er påvirket af Ruslands invasion i nabolandet.

Onsdag aften kunne den ukrainske landsholdsspiller Oleksandr Karavayev for eksempel ikke holde tårerne tilbage, da han på et pressemøde ville sende en tak til den ukrainske hær for at forsvare landet.

Oleksandr Karavayev står noteret for 40 landskampe for Ukraine og spiller til daglig for storklubben Dynamo Kiev.

Han kommer dog oprindeligt fra byen Kherson i det sydlige Ukraine, som er under russisk kontrol.

Artiklen fortsætter under billedet..

Oleksandr Karavayev spillede samtlige kampe for Ukraine ved EM sidste sommer. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Pressemødet foregik efter en træningskamp i Rumænien, hvor Dynamo Kiev mødte CFR Cluj. Den ukrainske liga er i sagens natur suspenderet, men flere ukrainske klubber spiller løbende træningskampe mod udenlandske modstandere.

Sammen med klubbens pressemedarbejder valgte Oleksandr Karavayev at forlade pressemødet, efter han brød sammen. Den 29-årige midtbanespiller kunne også ses deltage i en demonstration i den rumænske hovedstad Bukarest forud for kampen mod CFR Cluj.

Selvom ukrainsk fodbold er sat på pause, skal Oleksandr Karavayev og landsholdskammeraterne stadig i kamp om en plads ved vinterens VM i Qatar. De møder Skotland 1. juni i semifinalen, mens vinderen møder Wales i en direkte duel om den sidste europæiske VM-billet fire dage senere.