Bryder stilheden: Dembélé åbner op om Barca-strid

Ousmane Dembélé nægter at forlade Barcelona før kontraktudløb.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

Udtalelsen kommer i kølvandet af torsdagens udmelding fra Barcelonas sportsdirektør, Mateu Alemany, der beordrede Ousmane Dembélé til at forlade klubben med det samme.





Men den franske stjernespiller lægger mere brænde på bålet i konflikten med Barcelona med sit opslag på Instagram.

- Jeg forbyder enhver, der antyder, at jeg er ude af projektet. Jeg forbyder enhver, der tillægger mig intentioner, som jeg aldrig har haft. Ingen skal tale for mig eller mine repræsentanter, som jeg virkelig stoler på. Chef, jeg er stadig under en kontrakt, og jeg er til rådighed for klubben, skriver Ousmane Dembele.

- Som I ved, er der forhandlinger i gang. Jeg lader min agent om det. Det er hans hjemmebane. Min hjemmebane er bolden, at spille fodbold og dele gode øjeblikke med mine holdkammerater. Vigtigst af alt; lad os fokusere på at vinde.