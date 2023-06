Bryder tavsheden: Bad dem lade være

Han kommer gående I roligt tempo ind på vingården i Provence i det sydlige Frankrig. Engang var han verdens bedste fodboldspiller, og havde det ikke været for en mistænkelig pengeoverførsel, ville han i dag have været præsident for FIFA.

- Jeg blev udsat for et komplot, er hans egen udlægning.

Michel Platini er blevet 68 år. Han har været tavs i et helt år, men nu har han indvilget i at møde mig og min norske kollega Andreas Selliaas fra Idretsspolitikk.no i forbindelse med tilblivelsen af en international dokumentarfilm om FIFA.

Det blev til en mere end to timer lang samtale, og indholdet kommer senere i form af både film, podcast og en række artikler.

Platini i midten mødte journalisterne Jan Jensen og Andreas Selliaas på en vingård i det sydlige Frankrig. Foto: Linda Johansen

Men vi benyttede også lejligheden til at få Platinis syn på moderne fodbold og på den vanvittige pengegalop, hvor unge spillere i dag tjener flere millioner kroner om ugen.

Platini, som var en stjerne i Juventus og på det franske landshold i 1980’erne, har tidligere sagt, at han ikke spillede fodbold for pengenes skyld, men fordi han elskede at spille.

Har tjent rigeligt

- Jeg tjente mange penge, da jeg spillede. Jeg var en af verdens bedste. Det var ikke de samme beløb som i dag, men jeg fik, hvad jeg skulle bruge.

- Manchester City med ejere fra Abu Dhabi har lige vundet The Treble. Saudi-Arabien med milliarder i ryggen køber klubber og spillere i Europa for voldsomme summer. Hvordan ser du på det?

- Det er ikke positivt. For mange år siden sagde jeg til Qatars emir: Køb for guds skyld ikke PSG. På det tidspunkt havde den franske præsident spurgt Qatar, om de ikke ville købe PSG, som var hans favoritklub

- Hvorfor bad du emiren om at lade være?

Platini mener, at de statsejede klubber har adgang til alt for mange penge. Foto: Linda Johansen

- Fordi de stater har alt for mange penge. De vinder det hele. I dag er Manchester City mestre i Europa. Newcastle (Saudi-Arabien, red.) kvalificerede sig til Champions League. De kan købe alle de spillere, de vil. Der er ingen regler, der kan stoppe dem.

Ville dæmpe gælden

- Som præsident for UEFA forsøgte du at indføre finansiel fairplay. Hvad var hensigten med det?

- Vi ville dæmpe den milliardstore gældsbyrde i europæisk fodbold. Vi ville forhindre, at klubber gik konkurs midt i en turnering. Tanken var at regulere klubbernes økonomi, også af konkurrencehensyn, siger Platini.

I dag har det vist sig at være umuligt. Klubber som Manchester City og PSG anklages for at bryde alle mulige regler, fordi man ikke kan se, hvor mange penge der skydes ind fra Qatar og emiraterne.

Platini fortæller, at han gerne ser, at der oprettes et overordnet organ til at kontrollere fodbolden, og så mener han, at tidligere fodboldspillere skal styre de store forbund som UEFA og FIFA.

- Situationen i UEFA er ikke den samme som for ti år siden. I dag er UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, politisk forbundet med præsidenten fra PSG, som er fra Qatar. Jeg tror, han er en smule irriteret over finansiel fairplay.

- Hvad synes du om Ceferin som UEFA-præsident?

- Ingenting.

- Ingenting?

For mange kampe

- Han er også advokat. De er alle advokater. Det, der interesserer mig ved fodbold i dag, er de 90 minutter. Jeg tænder tv’et, når kampen begynder, og jeg slukker, lige så snart den er forbi. Jeg kan have mange ideer, men jeg interesserer mig ikke længere for det, der foregår uden om kampene.

Platini ser kun kampene, men ikke alt det udenom. Foto: Linda Johansen

- Så du finalen i Champions League?

- Nej. Men jeg så semifinalen mellem Real Madrid og Manchester City.

- Hvad med VM I Qatar? Nød du det?

- Ja. En del af det.

- I dag er der ufattelig mange kampe. Synes du, kvaliteten af spillet er god nok?

- De skulle spille færre kampe og løbe noget mindre.

- Som du gjorde?

- Ja, som mig. Men det vil altid være en udfordring, uanset om præsidenten hedder Havelange, Blatter, Ceferin eller Infantino. De vil have flere kampe for at kunne tjene flere penge, som de kan dele ud. Problemet er, at spillerne ikke siger fra. Spillernes fagforening siger heller ikke noget. Der er intet modspil til UEFA og FIFA.

- Fortryder du noget fra din tid som præsident for UEFA og vicepræsident i FIFA?

- Nej. Og måske alligevel en enkelt ting. Jeg fortryder, at jeg sammen med Blatter ikke havde succes med at kontrollere de mange milliarder kroner, som kom ind i fodbolden. Vi skulle have reguleret systemet.

Platini – blå bog

Michel Platini med nummer 10 på ryggen var den helt store stjerne på det franske landshold i 80’erne. Og hos den italienske storklub Juventus, hvor en ung Michael Laudrup stod i lære hos den franske regissør.

Platini og Michael Laudrup i Juventus' trøje i 1988. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

Med Platini som topscorer vandt Frankrig EM på hjemmebane i 1984. Efter sin aktive karriere blev han fransk landstræner, og i 1998 var han chef for den komité, der arrangerede VM i Frankrig. Et herligt et af slagsen.

I 2007 blev Platini præsident for UEFA og senere vicepræsident i FIFA.

Da han sluttede med at spille fodbold, gjorde Platini karriere som sportspolitiker. Foto: Linda Johansen

Da Sepp Blatter gik af som præsident for FIFA efter skandalerne i 2015, trådte Platini frem som den helt store favorit til at overtage posten. Men på mystisk vis fandt det schweiziske politi en pengeoverførsel fra 2011 på 14 millioner kroner til Platini fra Sepp Blatter.

FIFA udelukkede straks dem begge i otte år, og det banede vejen for Gianni Infantinos valg i 2016.

Via sportsdomstolen CAS fik Platini nedsat sin straf til fire år, men da den udløb i 2019, anlagde Infantino og FIFA straks en straffesag mod Platini og Blatter. Om udbetalingen fra 2011. Det skete i samarbejde med anklagemyndigheden i Schweiz.

Sidste sommer ved retten i Bellinzona blev Platini og Blatter pure frikendt.

FIFA og anklagemyndigheden har anket sagen, og nu venter vi på, at der bliver sat dato på retshandlingen.

