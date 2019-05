Casillas fik hjerteanfald: Nu er der nyt

Iker Casillas har delt et billede fra sygesengen, efter han onsdag blev ramt af en blodprop i hjertet

Fodboldverdenen fik onsdag en ordentlig forskrækkelse, da nyheden om den spanske legende Iker Casillas' hjerteanfald bredte sig.

Det stod heldigvis hurtigt klart, at Casillas var uden for livsfare efter en akut operation på Hospital CUF i Porto.

Der ligger den tidligere Real Madrid-målmand fortsat. Nu i så stabil tilstand, at han er i stand til at sende en hilsen fra sygesengen via sin Twitter-konto.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1. maj 2019

'Alt er under kontrol. En stor forskrækkelse, men stærk som altid. Kæmpe tak for alle beskeder og kærlighed', lyder det kortfattet fra Iker Casillas i beskeden.

Inden den 37-årige spanier selv gav lyd fra sig, nåede hans arbejdsgiver også at berolige de mange bekymrede mennesker, der frygtede det værste efter nyheden om hjerteanfaldet.

- Han befinder sig i øjeblikket på hospitalet. Casillas har det godt, er stabil og har fået løst sit hjerteproblem, lød det på FC Portos hjemmeside.

Smerter i brystet

Iker Casillas blev hastet på hospitalet onsdag formiddag, efter han havde klaget over smerter i brystet under en træning. Ifølge FC Porto konstaterede man en såkaldt akut myokardieinfarkt - bedre kendt som en blodprop i hjertet.

Ifølge Hjerteforeningen skyldes det oftest en åreforsnævring i hjertets kranspulsårer, og en blodprop i hjertet regnes for en af de hyppigste dødsårsager for både mænd og kvinder i Danmark.

Målmanden nåede 725 kampe for Real Madrids bedste mandskab, hvor han blandt andet var med til at vinde fem La Liga-titler og tre Champions League-trofæer. I 2000 blev han som 19-årig den yngste målmand til at starte inde i en Champions League-finale, da Real Madrid slog Valencia 3-0.

Han kan se desuden se tilbage på en landsholdskarriere, der både gjorde ham til verdensmester og europamester i to omgange.

Casillas har kontrakt med FC Porto frem til sommeren 2021, men der er endnu ingen meldinger om, hvorvidt hjerteanfaldet får indflydelse på hans mulighed for at fuldføre kontrakten.

Trofæer var der nok af, da Iker Casillas spillede for Real Madrid. Foto: Andrea Comas/Ritzau Scanpix

