Casper Tengstedt på vej til Benfica

I sommer spillede han fodbold i AC Horsens.

Siden er det gået stærkt for Casper Tengstedt, og nu tager det for alvor fart for den unge dansker.

Den 22-årige angriber, der i sidste sæson lavede 15 scoringer og 7 assists i 14 kampe for Rosenborg, er ifølge Ekstra Bladets oplysninger meget tæt på en aftale med den portugisiske storklub Benfica.

Handlen er endnu ikke på plads, men det er blot formaliteter og lidt papirarbejde, der mangler, før Casper Tengstedt kan kalde sig ny Benfica-spiller.

Som Ekstra Bladet forstår det, befinder Casper Tengstedts bagland sig lige nu på Gran Canaria, hvor Rosenborg er på træningslejr, og her arbejdes der på at færdiggøre aftalen mellem Tengstedt og Benfica.

Tirsdag var angriberen ikke en del af Rosenborgs træning. Den officielle forklaring går dog på sygdom.

Ifølge TV 2 Norges oplysninger garanterer salget Rosenborg 80 millioner norske kroner.

Casper Tengstedts entré i Rosenborg har været en succesfortælling.

Han sparkede døren op til Eliteserien med et brag, og han skulle bruge mindre end 15 minutter på at score i sin debut og fulgte den flotte start op med at score et hattrick i sin næste kamp.

Hvis de sidste detaljer falder i hak, så står Rosenborg for lidt af en vild transferhistorie i norsk fodbold. Tengstedt kostede cirka 10 millioner kroner, da han kom til fra AC Horsens i august, og nu ser det altså ud til, at han allerede er på vej videre.

