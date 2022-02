1000 på spil: - Det er som et dårligt parforhold

- Det er en pinsel at se Manchester United fortiden.

Sådan lyder det fra Benjamin Leander, der i dagens anledning er iført en United-trøje. For selvom panelet er enige om, at aftenens kamp mellem United og Atlético nok skal blive et brag, synes Leander altså, at det er op ad bakke at være United-fan for tiden.

- Det er som et dårligt parforhold, hvor der går godt den ene dag og skævt den anden dag, uddyber Leander.

- Der er ikke noget midt i mellem, det er enten galt eller genialt, konkluderer han.

Dagens afsnit er ikke kun fuld af Manchester United-pinsler, men også fuld af fede bets og store satsninger fra panelet.

