1000 på spil: Han kommer med et skrothold

Bayern München - Barcelona er muligvis aftenens seermagnet, men det er andre kampe, Kris Stadsgaard, Maya Westander og Benjamin Leander har kastet sig over i jagten på den ekstra skilling i '1000 på spil'.

Og hvor Kris nøjes et enkelt bet, har både Maya og Benjamin kastet sig over to kampe og kombinationer herpå.

Vi skal blandt andet til Skt. Petersborg, hvor Benjamin Leander spår, at Zenit stiller med et 'skrothold' mod Chelsea, som derfor holder nullet. Og så kan der være interessante spil at hente i Salzburg-Sevilla. I hvert fald har alle tre paneldeltagere den kamp med i deres helt forskellige bets.

Se alle eksperternes bud i videoen herover!

Har du problemer med spilafhængighed, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

