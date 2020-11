11 Ajax-spillere har coronavirus før CL-møde med FC Midtjylland

FC Midtjylland kommer til at stå over for et stærkt decimeret Ajax-mandskab i Champions League.

Den hollandske storklub skriver på sin hjemmeside, at blot 17 spillere er rejst med staben til Danmark forud for kampen mod de danske mestre, der spilles tirsdag aften.

Årsagen skal findes i en stort udbrud af coronavirus, som har ramt Amsterdam-klubben. Hele 11 spillere er testet positive. Det skriver Reuters.

Blandt de manglende spillere er flere fra den faste stamme i startopstillingen.

Målmanden André Onana, stortalentet Ryan Gravenberch, angrebsstjernen Dusan Tadic og den rutinerede landsholdsspiller Davy Klaassen gilmrer alle ved deres fravær.

Sidstnævnte scorede to gange så sent som i lørdagens 5-2-sejr over Sittard, hvor Gravenberch og Onana også var blandt deltagerne.

Særligt målmandens fravær gør ondt på mandskabet, eftersom reserven Maarten Stekelenburg også er blandt de ramte.

Det efterlader Ajax med en enkelt keeper i truppen til mødet med FCM ... 20-årige Kjell Scherpen.

Det er dog muligt, at holdet kan blive forstærket i 11. time. Storklubben meddeler, at man har foretaget en hurtig anden runde af tests, hvor eventuelle negative svar muligvis kan bane vejen for en sen udtagelse til kampen.

Dette kræver dog, at UEFA giver tilladelse til ændringerne.

17 Ajax-spillere udtaget Kjell Scherpen

Perr Schuurs

Noussair Mazraoui

Daley Blind

Lisandro Martínez

NicolásTagliafico

Sean Klaiber

Jurrien Timber

Edson Álvarez

Jurgen Ekkelenkamp

David Neres

Antony dos Santos

Quincy Promes

Lacina Traoré

Klaas-Jan Huntelaar

Brian Brobbey

Victor Jensen Vis mere Luk

Der er i den nuværende situation ikke fare for, at kampen bliver aflyst, da UEFA-reglerne foreskriver, at klubberne er forpligtet til at spille, hvis trupperne tæller 13 spillere fra førsteholdet, heriblandt mindst en målmand.

Tude-Jonas skal komme i gang!

Riis lever i håbet: Her er redningsplanken

- De må sidde og grine i Midtjylland

FCK-stjerne dybt berørt over dødsfald