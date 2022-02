19-årig komet redder United

Den svenske teenager med det Superliga-velkendte efternavn Anthony Elanga blev den store helt for Manchester United onsdag aften.

19-årige Elanga stod bag Premier League-mandskabets essentielle 1-1-udligning på Wanda Metropolitano i Madrid, og dermed har United overhånden inden returopgøret.

Så hjalp det lige lidt, at Atlético Madrid havde to forsøg på overliggeren ...

Ingen af de to storhold har gang i nogen mindeværdig sæson på de hjemlige breddegrader, hvor begge mandskaber kæmper bare for at kvalificere sig til næste års Champions League.

Det var Diego Simeones mandskab, der havde bukserne på i første halvleg. Foto: Javier Barbancho /Ritzau Scanpix

Men i kampens indledning tog spanierne teten og lignede den version af sig selv, som man forbinder med Atlético Madrid under Diego Simeone.

Et hidsigt pres på Manchester United gav power play-lignende tilstande, og der skulle blot gå syv minutter, før den engelske mur smuldrede.

Joao Felix kom med høj fart stormende ind et tidligt indlæg fra Renan Lodi, og så kunne den hundedyre portugiser heade hjemmeholdet foran på et kraftfuldt hovedstød via nærmeste stolpe.

Se Joao Felix' flotte hovedstød her:

Joao Felix, der i 2019 kostede Atlético Madrid den nette sum af 940 mio. kr., scorede et smukt hovedstødsmål mod Manchester United. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

Så trak madrilenerne sig som vanligt tilbage på banen, men det formåede United ikke at drage fordel af.

I stedet var Sime Vrsaljko centimeter fra at bringe værterne yderligere foran, men hans hovedstød fra klos hos endte på undersiden af overliggeren.

Ralf Rangnick fik sat sit hold noget bedre op til anden akt, og selv om det aldrig blev prangende, så var det ikke decideret ufortjent, da briterne med ti minutter igen fik bragt balance i regnskabet.

Anthony Elanga, med en fortid i Malmö FF, blev helten for Manchester United i Champions League. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

En ellers skidt spillende Bruno Fernandes lagde en millimeterpræcis pasning til den indskiftede Anthony Elanga, der køligt udplacerede Jan Oblak.

Det fik Simeones mandskab til at vågne op igen, og Antoine Griezmann viste sin sublime teknik og sendte en bold på overliggeren i slutminutterne.

United holdt dog stand og må betegnes som favorit til at sikre kvartfinalebilletten på Old Trafford.