34 år - han træner som en 20-årig

Chelsea står med et godt udgangspunkt før returopgøret i ottendedelsfinalen mod Atlético Madrid i Champions League, og det kan englænderne primært takke Olivier Giroud for.

Franskmanden leverede et flot saksesparksmål midtvejs i anden halvleg og sørgede for en Chelsea-sejr på 1-0.

Chelsea-træner Thomas Tuchel er imponeret af den 34-årige centerforward.

- Han træner som en 20-årig, siger Tuchel efter kampen ifølge Reuters.

- Han er seriøs, men han har det også sjovt til træning, og det er en god blanding.

- Han nyder hver dag som professionel på det her niveau, og det er det rette niveau for ham, lyder det fra Tuchel.

Atlético Madrid havde på papiret fordel af hjemmebane, men på grund af coronarestriktioner i Spanien blev kampen spillet i Rumæniens hovedstad, Bukarest.

Op til Girouds mål havde kampen været relativt chancefattig og låst, men Girouds scoring sikrer Chelsea et godt udgangspunkt.

Før Chelsea-spillerne kunne juble, skulle de dog vente på en lang videogennemgang, før dommerne konkluderede, at afleveringen til Giroud kom fra en Atlético-fod.

- Jeg elsker et godt saksespark, og jeg var glad for at se bolden i netmaskerne. Jeg havde ingen idé om, hvorvidt jeg var offside eller ej, siger Giroud ifølge AFP.

Returopgøret spilles på Stamford Bridge 17. marts.

Store følelser: Højbjerg-besked deler vandene

Succestræner trækker sig