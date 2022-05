68 anholdt efter tumult ved Champions League-stadion

Der var kæmpe kaos uden for Stade de France i Paris, der lagde græs til Champions League-finalen lørdag aften.

68 personer blev anholdt, skriver den franske tv-station RMC Sport.

Anholdelserne er blevet foretaget uden for selve stadionet, men også ved to storskærmsarrangementer i den franske hovedstad.

Der opstod trængsel og uro ude foran stadionet før finalen mellem Liverpool og Real Madrid. Det førte til, at kampen blev 36 minutter forsinket.

Liverpool har sagt, at holdet er meget skuffet over den behandling, tilhængerne blev udsat for.

Ifølge den engelske klubs manager, Jürgen Klopp, havnede flere af familierne til holdets spillere i kaosset og havde svært ved at komme ind på stadion.

- Jeg har ikke talt med min egen familie endnu, men jeg ved, at familierne havde en kamp for at komme ind på stadion, siger Klopp efter finalen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Politiet brugte blandt andet tåregas mod fansene i forsøget på at sprede menneskemængderne.

I alt er der meldt om 238 tilfælde, hvor det var nødvendigt med lægelig behandling. Alle behandlingerne blev givet på stedet, skriver RMC Sport.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) skyldes forsinkelsen, at fans med falske billetter forsøgte at komme ind til Liverpools afsnit. Det skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Ifølge UEFA blokerede personerne med falske billetter for, at fans med gyldige billetter kunne kom ind på stadion. Kampen blev derfor udsat for at give dem mulighed for at komme på plads.

AFP skriver, at mellem 30.000 og 40.000 Liverpool-fans uden billet alligevel var rejst til Paris, hvorfor arrangørerne lavede en speciel fanzone til dem.

Hver af finaledeltagerne fik 20.000 billetter til kampen, der havde plads til 80.000, mens resten er gået til Uefa, sponsorer og neutrale tilskuere.