Åbner sag mod PSG

Paris Saint-Germains præsident, Nasser al-Khelaifi, overfusede en official efter klubbens nederlag til Real Madrid onsdag, og det risikerer han nu at blive straffet for.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) oplyser således over for medierne L'Equipe og AFP, at der er åbnet en disciplinærsag.

Her skal klubpræsidentens vredesudbrud efter Champions League-ottendedelsfinalen undersøges, ligesom sportsdirektør Leonardo også kommer under lup.

Nasser al-Khelaifis diskede angiveligt op en dødstrussel mod en spansk official.

Det var til kampen mellem Real Madrid og PSG, at den franske klubs præsident skulle have udvist stor vrede.

Ifølge den spanske tv-kanal Movistar sparkede og slog klubpræsidenten på væggene under stadion, inden han råbende forsøgte at trænge ind til kampens dommer, Danny Makkelie.

Han blev dog stoppet, da sikkerhedsfolk valgte at gribe ind.

Også sportsdirektør Leonardo skulle ifølge AFP have forsøgt at trænge ind i dommerens omklædningsrum.

PSG tabte 1-3 til Real Madrid efter at have været foran 1-0. Dermed røg franskmændene ud af Champions League.

Det var især Real Madrids første scoring, der fik PSG-lejren til at flippe ud.

Pariserne mente, at der blev begået frispark mod målmand Gianluigi Donnarumma, inden Karim Benzema skubbede bolden i mål til 1-1.

Paris Saint-Germain har trods store pengetilførsler endnu ikke fundet opskriften i Champions League.

Klubben nåede ganske vist frem til finalen i 2020. Men i fire ud af de seneste seks sæsoner er det blevet til exit i ottendedelsfinalen.