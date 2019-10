Absurd CL-ydmygelse: Ni mål i gigant-brag

Hvad der tegnede så godt, endte så skidt for sidste års finalister Tottenham.

Bayern München havde nemlig flyttet Oktoberfesten til London tirsdag aften.

Her blev en engelsk føring hurtigt vekslet til en voldsom snitter på hele 2-7 i de to giganters brag i Champions League.

Serge Gnabry blev kampens helt store oplevelse med sine fire(!) scoringer.

Den tidligere Arsenal-spiller blev vejet for let af London-klubben, men tirsdag var han slet ikke til at styre i den engelske hovedstad.

Den vævre kant, der har taget over for klublegenderne Arjen Robben og Franck Ribery, stjal showet komplet i anden halvleg og smadrede sine gamle rivaler.

På den led fik Robert Lewandowski kun birollen i forestillingen, til trods for, at han undervejs scorede to mål og dermed lægger sig på siden af Ruud Van Nistelrooy på listen over alle tiders topscorer i turneringen.

Det var den polske bombers mål nummer 56 i Champions League, og han tangerer dermed hollænderen som turneringens femte mest scorende.

Serge Gnabry var flyvende mod Tottenham, som han smækkede fire mål ind imod. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Stjerne-bold

Klubberne kom med hver deres formkurve fra første gruppekamp.

Tottenham havde sat en 0-2-føring over styr mod Olympiakos, der fik 2-2 hjemme.

Imens slog Bayern komfortabelt FC Københavns banemænd fra kvalifikationen, Røde Stjerne, med 3-0.

Begge mandskaber tog dog mål-formen med sig og kom optimistiske ud til kampen med flere chancer til følge.

Særligt Bayern München skulle bidrage til målfesten.

Men først sørgede Heung Min Son for at åbne ballet, da han efter 11 minutter passerede Manuel Neuer i Bayern-målet.

Men føringen holdt ikke længe.

En hurtig udligning fra Joshua Kimmich blev startskuddet for Bayern München, der for alvor fik hul på bylden efter pausen.

Her kunne gæsterne det hele, og de tørrede gulv med Tottenham, alt imens de selv holdt fest. 1-1 blev til 1-4 blot ti minutter inde i anden halvleg.

Eriksen spillede en minimal rolle i afklapsningen tirsdag aften mod Bayern. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Mod slutningen af kampen havde Lewandowski og Gnabry mod på mere, og så blev det til en ydmygelse på 2-7.

Christian Eriksen var ikke med fra start for værterne, men blev dog skiftet ind efter en times spil uden at gøre det store væsen af sig.

Det gjorde Gnaby og Bayern til gengæld. Underholdningen varede lige godt 90 minutter. Serveringen fortsætter nok hele vejen hjem til München.

