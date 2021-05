AC jublende lykkelig: Det er kæmpe stort

Han har været skadet i tre uger op til Champions League-finalen, og så blev han kort før pausen kastet for løverne, da Thiago Silva måtte udgå med en skade.

Men den danske landsholdsspiller løste opgaven fortrinligt og holdt, som han har gjort flere gange, Gabriel Jesus og de andre City-stjerner i kort snor i samarbejde med Antonio Rüdiger og César Azpilicueta i Chelsea-forsvaret, hvilket var stærkt medvirkende til Chelsea-triumfen.

- Det er kæmpe stort, kom det med det efterhånden velkendte, beskedne smil, da han blev interviewet til 3+ efter kampen.

- Jeg synes egentlig, det gik godt, da jeg kom ind. Jeg havde inden kampen fået at vide, at hvis ikke jeg startede på banen, så ville jeg slutte på banen.

- Jeg var klar til at komme på banen hele tiden, og de sagde til mig, at når jeg kom ind, så ville vi score. Det var præcis det, der skete.

Danskere i Champions League-finalen Andreas Christensen er den blot tredje dansker, der vinder Champions League, siden indførelsen af konceptet i 1992 1999: Peter Schmeichel (vinder med Manchester United) 2003: Martin Laursen (vinder med AC Milan) 2005: Jon Dahl Tomasson (taber med AC Milan) 2007: Daniel Agger (taber med Liverpool FC) 2019: Christian Eriksen (taber med Tottenham Hotspur) 2021: Andreas Christensen (vinder med Chelsea) Michael og Brian Laudrup (i 1994) samt Thomas Helveg (i 2003) var ikke i truppen til finalen, der respektive klubber spillede. Mesterholdenes Europa Cup: 1974 og 1976: Johnny Hansen (vinder med Bayern München) 1977: Allan Simonsen (taber med Gladbach) 1978: Birger Jensen og Jan Sørensen (taber med Club Brugge) 1983: Lars Bastrup (vinder med Hamburger SV) 1987: Lars Lunde (taber med Bayern München) 1988: Jan Heintze, Søren Lerby og Ivan Nielsen (vinder med PSV Eindhoven) 1992: Michael Laudrup (vinder med FC Barcelona) Vis mere Vis mindre

Chelsea havde undervejs i kampen virkelig godt fat i City, ligesom de havde i både FA Cup-semifinalen og en af de sidste kampe i Premier League, som begge blev vundet over City.

- Vi følte os rimelig komfortable derinde undervejs, og vi havde ret meget selvtillid efter at have slået dem to gange. Jeg vil endda sige, at jeg ikke synes, vi spiller så god en kamp i dag, som vi har gjort de andre gange denne sæson mod dem, sagde han.

Han fik et mindre chok, da han så, at der var lagt syv minutter til.

- Jeg tænkte 'hold kæft, det bliver hårdt det her', da han vidste syv minutter. Det er ærgerligt, at vi har den her pandemi. Men jeg tror, at vi giver den max gas i aften. Vi finder en vej, sagde han.

Grafik: Sofascore