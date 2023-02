AC Milan vinder snævert

Første stik gik til AC Milan og en meget solid Simon Kjær, da det forsvarende italienske mesterhold tirsdag havde besøg af Tottenham i Champions League.

1-0 vandt hjemmeholdet efter en scoring af Brahim Díaz efter syv minutters spil. Men sejren kunne med bare lidt mere skarphed have været større.

Tottenham, der var uden Pierre-Emile Højbjerg, havde omvendt ikke meget at byde ind med offensivt mod en Milan-defensiv, der ellers langt fra har været prangende i 2023.

Et nyligt formationsskifte til tre centrale forsvarsspillere har dog givet bedre resultater, og tirsdagens opgør er endnu et skridt frem for den pressede Milan-træner Stefano Pioli og hans taktiske evner.

Der er returkamp på Tottenham Hotspur Stadium i London 8. marts.

Tottenhams cheftræner, Antonio Conte, manglede til opgøret i Milano sine tre fortrukne centrale midtbanespillere.

Den danske midtbanemotor Pierre-Emile Højbjerg var fraværende på grund af karantæne, mens Rodrigo Bentancur og Yves Bissouma begge var ude med skader.

Det gav chancen til Oliver Skipp og Pape Sarr, og de gjorde det ganske udmærket, men havde åbenlyst ikke helt samme pondus som de normale stamspillere.

Måske derfor skabte Tottenham trods fine spillemæssige takter ikke mange store og åbne chancer ud over en ekstremt nærgående chance lige før pausen, hvor der dog uanset udfaldet var offside.

En del af æren for det blodfattige udehold skal tilfalde Simon Kjær, der gav Tottenhams rekordmålscorer Harry Kane meget hård modstand i deres mange dueller. Flere gange var det til frispark, men danskeren slap for at blive noteret i dommerens bog.

Milans sejrsmål faldt efter syv minutter, da den franske wingback Theo Hernández vandt en fysisk duel og huggede på mål. Hugo Lloris-vikaren Fraser Forster klarede flot. Men via to forsøg fik den lille spanier Brahim Díaz omsat riposten til 1-0.

I kampens slutfase burde Milan være kommet på 2-0. Både den indskiftede midtbanespiller Charles De Ketelaere og forsvarsspilleren Malik Thiaw kom frem til store hovedstødschancer fra tæt hold, men begge gange blev bolden sendt snert forbi rammen.