Adios! Atlético sender United ud i mørket

En enkelt scoring og en storspillende målmand var nok til at sende Manchester United ud af Champions League, da Atlético Madrid spillede sig videre til kvartfinalen

Kynisme, disciplin og en forrygende keeper mellem stængerne.

Det var opskriften, der sendte Manchester United ud i mørket og den helt store nedtur, da Atlético Madrid med en 0-1-sejr spillede sig videre til kvartfinalen i verdens største klubturnering.

Med en hovedstødsscoring fra Renan Lodi i slutningen af første halvleg fik de snu spaniere nemlig, hvad de kom efter, da de gæstede Old Trafford.

For selvom Manchester United desperat forsøgte at svare igen, så kunne hverken Cristiano Ronaldo eller resten af United-stjernerne finde målet. De er dermed ude af Champions League efter et samlet nederlag på 1-2 i ottendedelsfinalen.

Der bliver ikke mere Champions League for Cristiano Ronaldo i denne sæson. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Fra kampens begyndelse stod begge mandskabers gameplan lysende klart. Hjemmeholdet ville dominere på bolden, mens altid snedige Atlético ville være afventende og lukrere på kontraangreb.

Og i første omgang så det ud til, at det var Ralf Rangnicks plan, der ville give pote.

Manchester United-spillerne virkede veloplagte og allerede efter 12 minutter lignede det, at det svenske stortalent Anthony Elanga ville sende sende Old Trafford i himlen.

Bruno Fernandes fandt Elenga tæt under mål, men Jan Oblaks hoved var i vejen, og så var det i stedet Diego Simeones tropper, der tre minutter senere kunne sende sit første varselsskud.

Langt ude fra fyrede Rodrigo De Paul nemlig kuglen afsted, og David de Gea var tvunget ud i fuld længde for at forhindre en scoring.

40 minutter inde i opgøret var der så spansk jackpot.

Efter et par hurtige kombinationer kunne Atléticos Antoine Griezmann nemlig sende bolden ind i det bagerste område af feltet, inden Renan Lodi stangede den ind i det korte hjørne. 0-1, og gæsterne var i ekstase.

Imens Madrid-klubben fejrede scoringen, var det til gengæld en flok voldsomt vrede United-spillere, der brokkede sig til kampens dommer, Slavko Vincic.

Atlético Madrid er klar til Champions League-kvartfinalen efter en discplineret indsats på Old Trafford. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Kort forinden lignede det nemlig, at Anthony Elanga skulle haft et frispark efter en god aktion op ad kanten, men fløjten forblev tavs og i stedet kunne værterne hive bolden ud af nettet få øjeblikke senere - med den ene fod ude af verdens fineste klubturnering.

Cristiano Ronaldo og co. skulle derfor grave dybt, hvis de skulle få vendt det hele på hovedet i anden halvleg, for Atleticos mur af en bagkæde havde ikke tænkt sig at forære noget væk.

Med et kvarter tilbage af opgøret, var Raphael Varane alligevel yderst tæt på at bringe balance i regnskabet efter et frispark.

Men selvom hovedstødet både havde fart og præcision, så havde Jan Oblak strammet handskerne godt og grundigt og fik blokeret - igen.

I slutminutterne forsøgte Manchester United med alt, hvad de havde, men på trods af adskillige offensive indskiftninger, så var det ikke nok for den engang så mægtige engelske storklub, der må sige farvel til mere europæisk fodbold i denne sæson.