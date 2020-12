Ændrer mening efter kamp i Danmark

Liverpool-manager Jürgen Klopp var tilhænger af at indføre VAR, men nu har han ændret holdning.

Det siger han på fredagens pressemøde forud for Liverpools Premier League-kamp mod Fulham.

- Da VAR blev introduceret, var jeg for idéen. Jeg mente, at det ville være godt at få de rette beslutninger, hvis det var de rette beslutninger.

- Vi er holdt op med at fejre mål, vi venter konstant, og vi har millimeter-offsidekendelser. Mange ting er ikke, som de var før. Det er sandheden.

- Jeg er ikke sikker på, at alle tænkte det ordentligt igennem, og hvor længe vi skal vente på de rigtige beslutninger, og hvor meget det tager fra det spil, som vi alle elskede før, siger Jürgen Klopp.

Så sent som i onsdags var Liverpool involveret i en kamp med mange VAR-afbrydelser. Således var tillægstiden hele ni minutter, da det blev 1-1 mod FC Midtjylland i Champions League.

Undervejs fik begge hold annulleret et mål, og FC Midtjylland blev tilkendt et straffespark, efter at man i flere minutter havde gennemset en situation.

- Det har intet at gøre med hårfine kendelser mod os, det er generelt. Et par ting er ikke, som de var før, og det var bedre før. Hvis man ændrer noget, skal der ske forbedringer, og det er bestemt ikke tilfældet her, siger Klopp.

Inden søndagens udekamp mod Fulham ligger Liverpool på andenpladsen i Premier League med 24 point, samme pointtal som førerholdet, Tottenham.

