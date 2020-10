Afgjort til allersidst

Marcus Rashford blev den store helt for Manchester United tirsdag aften, da han i det 87. minut scorede til 2-1 ude mod Paris Saint-Germain.

Det skete i Champions League, da gruppe H blev fløjtet i gang, og kampen endte med en 2-1-sejr til United og en drømmestart i turneringen for United med sejr over vicemestrene.

Sejrsmålet lunede også, al den stund, at det var et selvmål efter pausen af Anthony Martial, der lukkede PSG ind i opgøret, efter at Bruno Fernandes bragte englænderne foran 1-0 på et straffespark i første halveg.

Manchester United var svækket af at mangle flere profiler, og blandt andre var anfører og midtstopper Harry Maguire ude med en skade.

I forsvaret var der derfor plads til unge Axel Tuanzebe, mens PSG havde kørt det tunge skyts i stilling med Neymar og Kylian Mbappe.

Efter 21 minutter begik hjemmeholdets Abdou Diallo dog et straffespark mod Martial, og i første omgang misbrugte Bruno Fernandes muligheden.

Videobilleder viste dog, at PSG-keeper Keylor Navas forlod målstregen for tidligt, og derfor var der omspark, som Fernandes udnyttede til at bringe United foran 1-0.

PSG havde bolden mest i første halvleg, men det gik ofte for langsomt, og der kom få chancer ud af det.

PSG lagde dog optimistisk ud i anden halvleg, og Mbappe viste rapt fodskifte, da han hurtigt kom til en mulighed, men United-målmand David de Gea reddede.

Udligningen kom så efter 55 minutter, da Martial uheldigt scorede selvmål med hovedet efter et hjørnespark.

PSG øgede presset, og Paul Pogba blev sendt på banen for United.

Det lignede et hæderligt point med hjem, men i slutfasen modtog Rashford så bolden, tog et træk og hamrede den i mål til stor jubel for gæsterne.

Yussuf Poulsen spillede hele kampen for RB Leipzig, der slog tyrkiske Istanbul Basaksehir 2-0 i samme gruppe.

Danskeren havde en fod med i opstillet til Leipzigs to mål i første halvleg, der blev sat ind af spanske Angelino.

I gruppe F tog Lazio imod Borussia Dortmund og vandt opgøret 3-1.

Ciro Immobile og Jean Akpa Akpro scorede for Lazio, som også fik en scoring efter et selvmål af Marwin Hitz.

Erling Braut Haaland reducerede efter pausen. Danske Thomas Delaney spillede hele kampen for Dortmund.

