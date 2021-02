Afgørende møde om Champions League

Der er for mange kedelige gruppekampe i Champions League, hvor det ene hold er meget bedre end det andet, og hvor det hele er afgjort, så der i princippet ikke er noget på spil.

Derfor ventes der fra 2024/2025-sæsonen indført en ny turneringsform, og dagen i dag kan blive afgørende for, hvad der vælges.

- Europas førende ligaer holder et online-møde fredag for at drøfte planerne, som også kan omfatte en stigning i antallet af hold fra 32 til 36 samt en ændring af koefficienten, der bruges til seedning, lyder det hos Skysports.

Torsdag kunne Premier League forelægge deres aktionærer UEFAs forslag til ændringer, der går på, at 32 klubber spiller mod 10 forskellige modstandere, og så går nummer 1-8 direkte i 1/8-finalen, mens nummer 9-24 konkurrerer om de sidste otte pladser videre.

- Jeg synes, det er et godt system, fordi det er skalerbart, sagde chefen for de europæiske klubber Andrea Agnelli i sidste uge.

Det er denne pokal, de spiller om. Foto: Matthias Balk/Ritzau Scanpix

Ifølge Skysports vil ligaerne være ivrige for at sikre, at en udvidelse af Champions League ikke griber ind i de nationale ligaer.

Man vil derfor ikke acceptere Champions League-kampe i weekenden, og så ønsker man også en garanti for, at kvalifikation til europæisk fodbold stadig sker gennem de nationale ligaer.

Også Daily Telegraph skriver om møderne, der foregår i disse dage, og de kan fortælle, at Premier League kan få hele seks hold med i Champions League.

Det kan ske, hvis to af holdene der slutter som nummer fem, seks eller syv i Premier League har tilstrækkelig god UEFA-koefficient, så vil de kunne blive rykket op fra Europa League til Champions League.

