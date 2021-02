Ungdommens svar på Champions League, UEFA Youth League, vil ikke blive afviklet i denne sæson.

Onsdag oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) på sin hjemmeside, at 2020/21-turneringen er aflyst på grund af coronapandemiens fortsatte indvirkning på muligheden for at afvikle kampe.

Efterårets gruppespil blev aflyst, og i stedet var det planen at afvikle turneringen i knockoutrunder i dette forår, men det bliver altså heller ikke til noget.

FC Midtjylland og OB var blandt de 64 deltagere, som skulle have mødt hinanden i 32 opgør over kun en enkelt kamp, primært i starten af marts.

FCM skulle have mødt spanske Atlético Madrid, mens OB havde udsigt til at tørne sammen med Basel fra Schweiz allerede 24. februar.

I sidste sæson nåede FCM frem til kvartfinalen, hvor det blev til nederlag til Ajax. Real Madrid vandt turneringen.

