Afslører voldsom druktur efter CL-nedtur

Forud for aftenens Champions League-finale mod Real Madrid har Jürgen Klopp givet et indblik i, hvordan han reagerede tilbage i 2018, da Liverpool tabte med 3-1 til Real Madrid i Champions League-finalen i Kiev.

- Det startede som en af de værste aftener i mit liv. Flyveturen hjem var selvfølgelig forfærdelig. Stemningen var nedtrykt. Familierne var på et andet fly, og det værste øjeblik ventede stadig: Mødet med familie og venner. Det er præcis sådan, det var. Alle græd, da vi ankom til Melwood med vores bus... hustruer, kærester og venner.

- Det var utroligt. Vi græd ikke. Jeg græder ret ofte i lignende situationer, men ikke den dag, da jeg var relativt okay. Det var en fodboldkamp, der var mærkelige omstændigheder, men alle græd. Min agent græd! Jeg var sådan 'okay, hvad foregår der?' lyder det således, ifølge The Telegraph, fra Jürgen Klopp.

- Det var mere eller mindre blevet morgen nu, og vi tog hjem til vores hus og lod et par folk komme med. Det er Stevie G's (Steven Gerrard, red.] tidligere hus, så der var stadig lidt møbler. Der var en stor vase på gæstetoilettet, og Peter Krawietz [en af Klopps assistenter, red.] gik på toilettet og kom ud og råbte 'ja! det ligner Champions League-trofæet en smule'. Alle løftede den og tog billeder og sagde 'ah, det er sådan det føles'.

Den tyske sanger Campino fra punkbandet Die Toten Hosen var også til stede, og Jürgen Klopp og sangeren endte i en fordrukken tilstand med at lægge en video ud på nettet, hvor de sang.

- Vi var alle fulde, og vi tog optog det på en telefon. Så var der en, der sagde 'vi er nødt til at lægge det ud, resten af verden skal også se det'. Det er ikke det bedste tidspunkt at tage den slags beslutninger, når man er lidt fuld. Campino ringede til sin agent og sagde 'læg det på Twitter!'

- Og de sagde 'vent, vent, vent, lad mig tale med Jürgen og høre, om han virkelig vil have det' Og han [Campino, red.] lå udenfor i regnen med sine sokker og råbte 'Jürgen, Jürgen, er du sikker på, at det er fint?' Og jeg var sådan 'ja, selvfølgelig'. Og bom, så var den ude. Det var sådan, det skete. Men det var okay, det var godt, lyder det således fra Klopp.

