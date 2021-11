Afviser Eriksen-historie: Har ikke brug for nogen

Det tyder ikke på, at Christian Eriksen kan få lov til at spille for Inter igen, og derfor kører spekulationerne om hans fremtid for fuld kraft. Senest forlød det, at spilleren selv var fristet af en retur til Ajax.

Fra Amsterdam er meldingen dog, at et Eriksen-comeback ikke er på dagsordenen. Forud for Ajax' Champions League-kamp mod Borussia Dortmund siger cheftræner Erik Ten Hag:

- Vi har ikke tænkt på det. Vi er ikke så langt i planlægningen af fremtiden. Vi må se, hvad der sker. Vi er i øjeblikket midt i sæsonen, og det arbejder vi på. Vi har en rigtig god trup, som er stærk og bred, så i øjeblikket har vi ikke rigtig brug for nogen, lyder det ifølge Voetbal Primeur over for RTL.

Christian Eriksen i sin foreløbig sidste fodboldkamp for Danmark mod Finland i Parken 12. juni inden det uhyggelige kollaps. Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

Det var den italienske sportsavis Corriere dello Sport, der tirsdag skrev, at Christian Eriksen var fristet af at vende tilbage til Ajax. Her er reglerne for spillere med tidligere hjerteproblemer mindre strikse end i Italien.

Inter har selv erkendt, at Eriksen, som tingene ser ud nu, ikke kan få tilladelse til at spille i Italien igen. Derfor så klubben på muligheden for at sælge den danske stjerne til en udenlandsk klub.

I Ajax spiller Daley Blind med en såkaldt ICD-enhed, en slags pacemaker, der minder om den, som Christian Eriksen har fået indopereret.