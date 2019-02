Afvist på grund af sit navn: Dansk fan får erstatning

Da det tyske fodboldhold Schalke 04 stod ansigt til ansigt med tyrkiske Galatasaray 6. november sidste år, havde en mand fra Danmark drømt om at følge opgøret fra stadion.

Den 27-årige mand havde taget kontakt til et rejsebureau, der udbød billetter til Champions League-kampen, som skulle spilles i den tyske by Gelsenkirchen.

Men manden, der har et tyrkisk navn, fik ikke lov til at købe rejsen.

- Vi må ikke sælge til folk med tyrkisk klingende navne, da I bliver afvist ved stadion, skrev rejsebureauet til manden.

Den ivrige fan gav dog ikke op så let.

- Det er vel mit eget problem? Jeg har snakket med jer tidligere, hvor I ville have mig til at underskrive en ansvarsfraskrivelse, skrev manden, der fastholdt, at han gerne ville købe billetter.

Trods forslaget fra den 27-årige om selv at påtage sig ansvaret for en eventuel afvisning ved stadion var svaret fra bureauet nedslående.

- Vi kan ikke hjælpe… færdig, lød det.

Forarget kontaktede han Ligebehandlingsnævnet, der behandler sager om forskelsbehandling.

Den 30. januar kom afgørelsen, der fastslog, at manden var blevet udsat for diskrimination.

Ifølge nævnet var det nemlig mandens tyrkiske navn - og dermed etnicitet - der førte til, at han ikke måtte få fingre i de fodboldbilletter, som rejsebureauet udbød.

Den skriftlige korrespondance med bureauet var et stærkt kort for fodboldentusiasten i sagen.

Bureauet kom ikke med nogen bemærkninger trods flere opfordringer fra Ligebehandlingsnævnet.

- Nævnet har herved lagt vægt på, at indklagede direkte anfører, at man ikke må sælge billetter til folk med tyrkisk klingende navne, står der i afgørelsen.

Det er ulovligt at diskriminere, og rejsebureauet skal betale 5000 kroner i godtgørelse til den diskriminerede fan, fastslog nævnet i afgørelsen.

