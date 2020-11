Ajax brød UEFA's regler før FC Midtjylland-brag

Ajax brød mindst én central corona-protokol i forbindelse med Champions League-opgøret mod FC Midtjylland, og dermed har den hollandske storklub udsat sine egne og FC Midtjyllands spillere for smitterisiko, da holdene mødtes for to uger siden.

Ekstra Bladet kan afsløre, at hollænderne så stort på kravet om udelukkende at benytte privatfly til spillere, da de dagen før braget hastede fire spillere til Herning.

Ajax-træner Erik ten Hag var på pressemødet før kampen voldsomt frustreret over de danske corona-restriktioner, som betød, at blot 17 spillere kunne stige ombord på klubbens officielle fly, et Boeing 737 fra TUI til Karup.

Tre af spillerne på det omstridte KLM-fly gik direkte ind i startformationen. Her jubler kaptajn Dušan Tadić og Ryan Gravenberch over 1-0. Foto: Jens Dresling

11 spillere, som var udset til at flyve med til Danmark, blev nægtet adgang til flyet i Amsterdam. Det kræver en negativ covid-19 test, der maksimalt er 72 timer gammel at komme ind i Danmark fra Holland.

De 11 spillere testede positive for covid-19 i UEFAs test op til kampen. En stribe af de positive test blev afleveret af spillere, som tidligere har været gennem sygdommen, og derfor ikke var smitsomme længere.

Det var tilfældet for stjernespillerne Andre Onana, Dušan Tadić og Ryan Gravenberch samt periferispilleren Zakaria Labyad.

Seks timer efter resten af truppen havde Ajax løst test-problemet for de fire spillere, og de satte kurs mod Danmark. Destination Billund med ruteflyet fra KLM, der landede klokken 22.18.

Dermed brød Ajax en klart defineret forudsætning for deltagelse i Champions League. UEFA har i deres ’return to play’-protokol formuleret meget stramme regler for deltagerne i forbundets turneringer for at få lov til at sende klubber på kryds og tværs over landegrænser i pandemiens skygge.

Dušan Tadić scorede målet til 2-0. Foto: Olaf Kraak/Ritzau Scanpix

Et UEFA-cirkulære fastslår således, at klubber udelukkende må benytte privatchartrede fly før Champions League-kampe.

UEFA fastslår i en mail til Ekstra Bladet, at det er et krav for klubber i Champions League, at de skal benytte privatfly.

- Klubber skal rejse med privatfly til kampe. Overtrædelse af denne forpligtelse kan føre til en disciplinærsag jævnfør UEFA's disciplinære regulativer, skriver UEFA i et svar til Ekstra Bladet.

Flyturen udgør et stort problem for UEFA. Forudsætningen for afviklingen af forbundets store klubturneringer som Champions League og Europa League hviler på, at lande under covid-19 kan stole på, at fodbolden overholder de meget strikse protokoller, der er formuleret.

Den knivsæg, som sporten balancerer på, udstilles eksempelvis af de store problemer med at få de danske spillere i Premier League hjem til landskampe.

Den alvor UEFA håndterer Ajax’ brud med, kan derfor ende med at få stor betydning, som covid-19 udbruddet fortsætter med at rase.

André Onana. Foto: Claus Bonnerup

Ajax ønskede spillerne hurtigt til Danmark

Ajax gør intet for at bestride den problematiske flytur til Billund, da Ekstra Bladet beder den holladnske storklub om at forklare sig.

- Kan du forklare beslutningen om at benytte en kommerciel afgang?

- Vi har ikke kommunikeret omkring de fly, som vi har benyttet. Som hovedregel kan du dog gå ud fra, at vi ønskede vores spillere, var sammen med resten af truppen hellere før end siden, skriver Ajax’ kommunikationschef, Miel Brinkhuis, i en mail til Ekstra Bladet.

Ajax har dog på sociale medier beskrevet turen til Danmark. Der ligger foto af TUI-flyet, der fløj til Karup. Der er videoklip af spilleres ankomst til Hotel Eyde – heriblandt klip af kvartetten, der ankom mandag aften, lige som der er klip af midtbanestjernen Davy Klaassens ankomst til MCH Arena kort før kickoff tirsdag.

Davy Klaassen (th) ankom kort før kampstart. Foto: jens Dresling

Klaassen omtalte på pressemødet efter kampen selv sin hastige tur med et lille fly til Danmark, og det fremgår af Ekstra Bladets informationer, at han sammen med reservekeeper Maarten Stekelenbrug rent faktisk var med privatfly til Billund, et Pilatus 12-47E.

Håndteringen af de positive covid-19 test til de to spillere er i øvrigt et større mysterium, da deres sager er omfattet af en protokol, hvor UEFA ikke tillader nye test.

