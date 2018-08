Ajax-danskere nærmer sig CL-gruppespil

Hollandsk fodbold har gode chancer for at få to hold med i Champions Leagues gruppespil.

Onsdag aften vandt Ajax Amsterdam med Lasse Schöne i startopstillingen med 3-1 på eget græs over ukrainske Dynamo Kiev i playoffrunden, som er sidste stop for gruppespillet.

Tirsdag havde PSV Eindhoven vist vejen for Ajax med en 3-2-sejr på udebane mod hviderussiske Bate Borisov.

Bortset fra Ajax og PSV har de hollandske klubhold haft en skidt sommer, da Feyenoord, AZ Alkmaar og Vitesse Arnhem er slået ud af kvalifikationen til Europa League.

Ajax forsøger dog at repræsentere hollandsk fodbold på bedste vis, og holdet fik en drømmestart onsdag mod Dynamo Kiev.

Efter mindre end to minutter fik værterne bragt sig på 1-0, da Donny van de Beek fik bugseret bolden forbi gæsternes målmand.

Trods en ukrainsk udligning til 1-1 skabte Hakim Ziyech og Dusan Tadic med scoringer før pausen ro hos Ajax-mandskabet, der har et fint udgangspunkt før næste uges returopgør i Ukraine.

Den tidligere FC Midtjylland-back Rasmus Kristensen sad på bænken for Ajax i hele opgøret, mens angriberen Kasper Dolberg så opgøret fra tribunen. Landsholdsangriberen har en skade i maveregionen.

Onsdagens øvrige kampe bød på en 2-1-sejr til AEK Athen ude over ungarske Mol Vidi og 1-1 mellem schweiziske Young Boys og Dinamo Zagreb.

