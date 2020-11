Ajax får grønt lys til tre corona-spillere

Efter et døgns uvished har Ajax fået lov til at indlemme tre nøglespillere i truppen før mødet med FC Midtjylland i Champions League

HERNING (Ekstra Bladet): Efter et døgns corona-kaos i Ajax kan det hollandske storhold nu ane lys forude.

Ekstra Bladet erfarer fra kilder i UEFA, at de tre spillere, som klubben hastede til Danmark sent i aftes, har fået grønt lys til at spille Champions League-braget mod FC Midtjylland.

Det betyder, at målmand André Onana sammen med Dusan Tadic og Ryan Gravenberch alle er til rådighed for Amsterdam-klubben. De har alle været faste startere for Ajax i Champions League denne sæson.

Opdateres...