Ajax med storsejr

Gensynet med Champions League blev ikke specielt mindeværdigt for hverken skotske Rangers FC eller tyske Eintracht Frankfurt.

Onsdag aften tabte holdene, der i sidste sæson duellerede i Europa League-finalen, begge i gruppespillets første runde.

Rangers er med i Europas største turnering for første gang siden 2010 og dermed også for første gang, siden holdet for ti år siden gik konkurs og måtte helt ned i den fjerdebedste række i Skotland.

Holdet har siden taget skridt efter skridt i den rigtige retning, men i Champions League-premieren mod Ajax tabte Rangers klart med 0-4.

Edson Álvarez, Steven Berghuis og Mohammed Kudus afgjorde kampen for hjemmeholdet på godt et kvarter i første halvleg.

Alvarez viste vejen ved at pande bolden i nettet på et hjørnespark efter 16 minutter.

Annonce:

Efter lidt over en halv time blev føringen fordoblet af Berghuis, som noget heldigt kunne se sin flade afslutning blive dirigeret ind af en Rangers-fod.

Og helt galt gik det, da den tidligere FC Nordsjælland-spiller Kudus afsluttede en solotur ved at banke kuglen ind via stolpen med stor kraft et minut senere.

Nede 0-3 var der ikke meget at stille op for gæsterne. Borna Barisic kanonerede godt nok en reducering i nettet med 20 minutter igen, men scoringen blev annulleret for en offside i opspillet.

Ajax splittede Rangers ad. Foto: Piroschka Van De Wouw/Ritzau Scanpix

I stedet blev ydmygelsen en realitet ti minutter før tid. Steven Bergwijn opsnappede en fejlaflevering, før han rundede målmanden og trillede bolden i et tomt mål til slutresultatet 4-0.

Frankfurt har ikke været med i Europas store fodboldturnering siden 1960, hvor turneringen gik under navnet Europa Cuppen for mesterhold.

Der var fest på lægterne i onsdagens premiere på hjemmebane mod Sporting CP og dansk islæt i skikkelse af Jesper Lindstrøm, som markerede sig med flere gode aktioner for Frankfurt.

Annonce:

Men efter pausen lagde Sporting en gevaldig dæmper på festlighederne.

Marcus Edwards var hovedarkitekten bag sejren på 3-0 med målet til 1-0 og oplægget til det næste, som Francisco Trincão hamrede over stregen efter sløjt forsvarsspil.

Otte minutter før tid slog Nuno Santos sidste søm i kisten med opgørets sidste mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Magtfuld fangruppering skaber splid i Brøndby - læs mere her.