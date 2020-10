Alarmklokkerne ringede hos mestrene

HERNING (Ekstra Bladet): Det er et mindre mirakel, at Frank Onyeka tirsdag kunne tage del i hele den afsluttende træning før FC Midtjyllands Champions League-debut mod Atalanta.

For det nigerianske midtbane-kraftværk røg nemlig ind i en skade, da han i sidste uge var med Nigerias landshold for første gang i karrieren.

Meldingerne fra landsholdslejren var så urovækkende, at ulvene sidste tirsdag insisterede på at få Frank Onyeka retur øjeblikkeligt for at få egen vurdering af skaden.

Nigerianerne afviste imidlertid at slippe Frank Onyeka før tid, hvilket betød, at FC Midtjylland måtte gå længe i uvished.

Frank Onyeka kunne fejre sin landsholdsdebut i sidste uge. Foto: Jens Dresling

Grundet komplikationerne omkring corona-protokollerne måtte Frank Onyeka først afvente en negativ test, før han kunne blive skannet i det beskadigede knæ.

Alt sammen forsinkede skadesbehandlingen og gjorde tiden til en grum modstander.

Først lørdag kunne FC Midtjylland få sine egne eksperters vurdering af skadens omfang.

På det tidspunkt var det selvsagt for sent at få Frank Onyeka med i truppen til OB-kampen.

Nervøsiteten omkring skaden har imidlertid vist sig overdrevet.

Allerede mandag var Frank Onyeka gennem et dobbelt træningspas, og han er nu ifølge Ekstra Bladets oplysninger meldt helt fit til at starte mod Atalanta.

- Alle mand er klar, konstaterede FC Midtjylland-træner Brian Priske på det officielle UEFA-pressemøde før CL-debuten.

Brian Priske melder alle spillere klar til CL-debuten mod Atalanta. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med en skadesfri trup er Priske opsat på at jagte overraskelsen i den svære CL-gruppe, hvor mål-liderlige Atalanta bliver en kæmpe mundfuld i første omgang.

- Vi er alle sammen stolte over, at vi er kommet så langt. Det er en voldsom stor turnering, vi er havnet i. Det er ikke selvskrevet, at et dansk hold skal deltage i gruppespillet i Champions League.

- Personligt er det en bedrift for os alle sammen, men vi er også lidt videre derfra nu. Stoltheden var der for tre uger siden, da vi kvalificerede os. Nu vil vi jagte point og gøre det svært for alle de tre hold, vi møder, siger Brian Priske.