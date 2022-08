Efter triumfen var der fest og glade dage i omklædningsrummet.

Ja, selv en ellers ofte afdæmpet Jess Thorup slog sig løs.

For at få Champions League-billetten i hus måtte københavnerne dog kæmpe sig gennem 95 minutter i en vild kulisse. Allerede inden kampen mærkede spillerne atmosfæren.

- Det var virkelig voldsomt med larmen – specielt til opvarmningen. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, siger Rasmus Falk.

- Man kunne godt mærke, at lydniveauet steg, når vi nærmede os tilskuerne. Jeg har prøvet mange ting, men jeg har aldrig oplevet så højlydt et stadion. Det var vildt.

- Der er ingen tvivl om, at fansene jo nok prøvede at lægge alt det pres, det kunne, men det er jo på banen, det skal afgøres, fortæller Falk efter kampen.

- Den her oplevelse skal lige synke ind. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal kunne forstå det. Jeg er også brugt, men jeg er lettet, glad og stolt over, at det lykkes.

Også højre back Kevin Diks bemærkede larmen fra hjemmeholdets fans.

- Jeg har spillet på mange forskellige stadioner, men deres pift var virkelig høje. Jeg så endda nogle spillere holde sig for ørerne. De skabte bare en fantastisk atmosfære.

