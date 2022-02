Aldrig set før: Gigantiske CL-prygl

Man skal kigge langt efter spænding før returopgøret mellem Sporting og Manchester City i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Selv om reglen om udebanemål er sløjfet, kan englænderne efter alt at dømme se frem til en plads i turneringens næste fase efter en sejr på 5-0 i Portugal.

City var altdominerende og var allerede ved pausen godt på vej videre med en føring på 4-0.

Særligt portugisiske Bernardo Silva, der fik sin fodboldopdragelse i Benfica, var i hopla i hjemlandet med to mål og et oplæg.

Først måtte han dog vige pladsen i rampelyset for Kevin De Bruyne, der fandt Riyad Mahrez foran målet efter syv minutter.

Mahrez satte bolden i nettet, men flaget kom hurtigt op fra linjedommeren, og målet blev annulleret.

Men som bekendt er intet afgjort, før videosystemet VAR har talt, og efter en gennemgang blev målet til 1-0 godkendt.

Det satte gang i et sandt stormløb ned mod portugisernes mål.

Med to mål og et oplæg var Bernardo Silva en af profilerne i Citys sejr over Sporting. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Sportings defensiv kunne ikke stille noget op, når Citys boldekvilibrister foldede sig ud.

Silva stemplede for alvor ind i kampen ved at hamre en nedfaldsbold i nettet via overliggeren efter 17 minutter.

Selv om Sporting stod med fem mand i bageste kæde, stoppede blødningen ikke.

Citys Phil Foden udbyggede føringen, efter at portugisernes defensiv ikke formåede at afværge et fladt indlæg.

Så var Silva ellers på spil igen. Denne gang var han noget heldigere, da han via en Sporting-forsvarer sendte bolden ind til 4-0.

Ifølge statistikvirksomheden Opta var det første gang i Champions Leagues historie, at et hold førte med fire mål i pausen af en kamp på udebane.

Og ondt blev værre for hjemmeholdet, som formentlig drømte sig ud i omklædningsrummet, mens ydmygelsen var i gang.

Et pragtmål af Sterling satte punktum for Citys målfest i det 58. minut, og spørgsmålet er, om 2022 bliver året, hvor Guardiola skaffer sit første Champions League-trofæ med den engelske storklub.

Det var mere målfattigt i tirsdagens anden 1/8-finale, hvor PSG og Real Madrid var i aktion i Paris. Først i overtiden faldt kampens enlige mål ved den lejlighed.