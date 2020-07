Alle Champions League-kampe på plads

Atlético Madrid bliver den næste udfordring for Yussuf Poulsen og tyske RB Leipzig i Champions League.

Det står klart, da der efter 24 minutters padlen fredag middag blev trukket lod i Nyon.

På mange måder er det modsætninger, der mødes. RB Leipzig har for vane at spille med fuld fart over feltet, mens Atlético Madrid under Diego Simeone med stor succes ofte har indtaget et defensivt udgangspunkt i europæiske kampe.

Det ligger også fast, at Atalanta og Paris Saint-Germain mødes i en kvartfinale ved Final 8-stævnet i Lissabon.

Til gengæld er det fortsat usikkert, hvem der deltager i de to øvrige kvartfinaler.

Da coronapandemien i marts satte en stopper for Champions League, havde de fire nævnte hold alle spillet sig videre til kvartfinalerne.

Til gengæld er der ikke spillet returopgør i Juventus - Lyon (0-1 i første kamp), Manchester City - Real Madrid (2-1), Bayern München - Chelsea (3-0), Barcelona - Napoli (1-1). Returkampene skal spilles 7. og 8. august.

Kvartfinalerne i Champions League ser således ud:

* Manchester City / Real Madrid - Lyon / Juventus.

* RB Leipzig - Atletico Madrid.

* Barcelona / Napoli - Bayern München / Chelsea.

* Atalanta - Paris Saint-Germain.

Semifinalerne i Champions League ser således ud:

* Manchester City / Real Madrid / Lyon / Juventus - Barcelona / Napoli / Bayern München / Chelsea.

* RB Leipzig / Atletico Madrid / Atalanta - Paris Saint-Germain.

Final 8-stævnet spilles i Lissabon-området og er som udgangspunkt uden tilskuere.

Alle opgør afvikles over en enkelt kamp modsat normalt, hvor der er returkampe i alle runder undtagen finalen.

Kvartfinalerne afvikles 12.-15. august, semifinalerne 18. og 19. august, mens der er Champions League-finale 23. august.