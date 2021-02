- Alle modstandere frygter ham

Atlético Madrid-træner Diego Simeone er sikker på, at Chelseas forsvar frygter deres kommende møde med Luis Suárez.

Det siger argentineren ifølge nyhedsbureauet Reuters forud for de to holds opgør i Champions Leagues ottendedelsfinale tirsdag aften.

Den uruguayanske angriber har scoret 16 mål for Atlético i sin debutsæson, hvilket har sendt holdet til tops i La Liga.

Og selv om han endnu ikke har scoret i sine fire Champions League-kampe for holdet, så skal han nok give London-klubben problemer, siger Simeone.

- Luis skaber frygt hos modstanderne, uanset hvilken turnering det er.

- Han har evner og kvaliteter, der kræver en masse opmærksomhed fra en hvilken som helst modstander, siger Atléticos træner.

34-årige Suarez har selv brugt optakten til kampen til at lange ud efter sin tidligere arbejdsgiver FC Barcelona.

Til mediet France Football kritiserer angriberen sin tidligere klub for at dømme ham færdig på topplan, da han i sommer blev skippet videre til ligarivalerne for et i fodboldens verden relativt beskedent beløb.

- Det, der for alvor gik mig på, var, da de fortalte mig, at jeg var for gammel, og at jeg ikke længere kunne spille på et højt niveau. Det kunne jeg ikke lide, siger Suárez.

Angriberen scorede fra 2014 til 2020 hele 195 mål i 283 kampe for holdet.

Han mener, at tiden siden hans afgang har vist, hvor godt han rent faktisk gjorde det i klubben.

- I dag kan vi se, at det ikke er nemt at spille for Barcelona. En masse spillere, der blev skrevet kontrakt med, har ikke haft det niveau, der var forventet af dem.

- Klubben havde brug for forandringer (da Suárez blev solgt, red.), og det accepterede jeg. Det eneste, der gik mig på, var måden, det skete på. Jeg synes, at jeg fortjente noget respekt, siger uruguayaneren.

Kampen mellem Atlético Madrid og Chelsea spilles i Rumæniens hovedstad, Bukarest, da et flyveforbud har forhindret Chelsea i at tage til Spanien.

Returopgøret spilles efter planen 17. marts i London.

Helmig fik sindene i kog: Her er AGF's forklaring

Du har taget røven på mig, Eriksen

Ude i Brøndby-kulden