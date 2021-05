Andreas Christensen og Chelsea klar til Champions League-finalen

For første gang i ni år er Chelsea klar til finalen i Champions League. Det blev en kendsgerning, da London-holdet onsdag vandt 2-0 hjemme på Stamford Bridge over Real Madrid.

Efter 1-1 i den første semifinale går Chelsea videre med samlet 3-1 på bekostning af spanierne, der har vundet Europas fineste klubturnering 13 gange.

Dermed bliver finalen et rent engelsk anliggende mod Manchester City, der tirsdag slog Paris Saint-Germain ud.

Chelsea havde Andreas Christensen i forsvaret i hele kampen, og han har nu mulighed for at blive den 15. danske spiller, der optræder i den største klubfinale.

London-klubbens finalebillet var yderst fortjent. Hjemmeholdet vadede i store chancer, og kun en pragtpræstation af Real-målmand Thibaut Courtois forhindrede en mere komfortabel sejr.

Chelsea overlod bolden meget til Real fra begyndelsen, men det var Chelsea, der viste tænder, når holdet gik til angreb.

Der var optræk til flere farlige situation, og efter knap 20 minutter sendte Timo Werner bolden i nettet, men han havde lige akkurat bevæget ind på den forkerte side af offsidegrænsen.

Det havde han til gengæld ikke ti minutter senere. Hans tyske landsmand Kai Havertz blev spillet fri i feltet og løftede smart bolden over Courtois. Den ramte dog overliggeren, men Werner var over riposten og scorede med hovedet til 1-0.

Da var Real også begyndt at skabe chancer. Før målet havde Karim Benzema været nærgående med et skudforsøg, som Edouard Mendy reddede, og kort efter headede Benzema mod mål i blank position, men igen stod Mendy i vejen.

Chelsea havde nu mere bøvl med at holde Real fra fadet, og Andreas Christensen måtte i flere situationer ty til frispark. Kort før pausen udløste det et gult kort, da han trådte Ferland Mendy over foden.

Danskeren spillede generelt en god kamp, og i dens sidste halvdel blev Real holdt i skak.

Fra anden halvlegs start var Chelsea tilbage i defensiv kontrol og med stor snert i sine angreb. Hjemmeholdet kom straks til store chancer, og Mason Mount burde have øget, men helt fri sparkede han bolden over mål.

Real måtte frem, men det efterlod store rum for Chelsea at løbe kontra i.

Efter et kvarter fik Kai Havertz en friløber serveret, men Courtois reddede sit hold, og belgieren snuppede kort efter også forsøget fra N'Golo Kante, der blev spillet helt fri i en omstilling.

Real skabte reelt ingen store chancer, og i stedet slog Chelsea et ekstra søm i kisten, da Mason Mount tæt foran mål udnyttede Christian Pulisic' flotte forarbejde fem minutter før tid.