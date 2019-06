Anholdt: Nøgen fan onanerede før CL-finale

En Champions League-finale er en fest for alle fodboldfans. Men der er naturligvis forskellige måder at feste på.

For en 33-årig britisk fodboldfan - angiveligt Liverpool-tilhænger - gik festen lidt amok, da han tidligt lørdag morgen på Puerta de Sol-pladsen i Madrid smed alt tøjet.

Til hujen og skrigen fra de øvrige fremmødte Liverpool- og Tottenham-fans klatrede den svært berusede herre op på et hegn omkring et springvand og viste herlighederne frem.

De mange tilråb generede ham ikke. Tværtimod. Han fandt det i stedet passende at masturbere foran de tilstedeværende. Det viser en video, der har floreret på de sociale medier og kan ses her.

Denne 33-årige britiske herre holdt sin helt egen fest. Foto: Twitter

Flere britiske medier beretter, at der naturligvis kom klager over mandens opførsel, men det tog han iskoldt. Da en kvindelig, italiensk turist bad ham om at stoppe, reagerede han ved først at stikke hånden op under hendes kjole. Det fik hende kun til at protestere endnu mere, hvorefter han stak hende en på hovedet.

Det sendte hende lige i dørken, hvor hun slog hovedet i fortovet og derfor måtte en tur på hospitalet.

Da tre betjente lidt senere forsøgte at arrestere ham og lægge ham i håndjern, gjorde manden naturligvis modstand og gjorde sig dermed skyldig i vold mod tjenestemand.

Den forseelse kan føjes til den liste, han under aftenen havde opbygget og derfor blev bragt til detentionen. Her stopper sporet umiddelbart, og det vides derfor ikke, om han kom ind på Wanda Metropolitano og se sit hold vinde Champions League-finalen om aftenen.

