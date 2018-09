Omdiskuteret regel på vej i Champions League

Formanden for ECA – sammenslutningen af europæiske fodboldklubber – mener, at VAR skal introduceres i Champions League og Europa League hurtigst muligt.

- Den støtte, som dommerne får fra VAR, er stor, og det er derfor, at ECA vil have det introduceret så hurtigt som muligt i UEFA-turneringerne, fortæller Andrea Agnelli.

- Til VM 2014 i Brasilien var 95 procent af beslutningerne korrekte, mens det i Rusland med VAR gav et tal på 99,3 procent. Når man begynder at bruge VAR, vil man aldrig gå væk fra det igen, fordi man forstår, at det er den rette vej.

Noget tyder også på, at det vil lykkedes for ECA at få implementeret VAR i de europæiske klubturneringer.

- Jeg snakkede med UEFA-præsident Aleksandar Ceferin om det. Han forstår vores position og fortalte os, at VAR vil blive implementeret, men UEFA er sammensat af 53 forbund og passende forberedelse er nødvendig, inden de kan fortsætte, fortæller Andrea Agnelli, som håber, at VAR allerede kan blive brugt i de europæiske klubturneringer næste sæson.

- Vi håber, at UEFA i næste sæson kan være i en position, hvor de kan introducere teknologien i Champions League og Europa League. Vi arbejder alle i den retning.

I næste uge starter gruppespillet i Champions League, og her vil dommerne ikke have mulighed for at få hjælp fra videoteknologi.

FIFA-præsident Gianni Infantino var særdeles begejstret for VAR under VM i Rusland. Hør ham skamrose videoteknologien her på et pressemøde inden VM-finalen (Video: AP)

