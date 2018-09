Derfor kan United-back ikke spille på modstandernes bane

Manchester United må undvære holdets faste højre back, Antonio Valencia, når den engelske storklub onsdag indleder Champions League på udebane mod Young Boys.

Den schweiziske klub spiller på kunstgræs, og det kan Valencias knæ ikke holde til. Ecuadorianeren er derfor blevet hjemme i England.

- Vi besluttede os for ikke at have Valencia med, fordi hans knæ ikke er et knæ, der har brug for en kunstgræsbane, siger United-manager José Mourinho til BBC.

Venstre back Luke Shaw er heller ikke med i onsdagens kamp.

I forbindelse med kampen på kunstgræs mod Young Boys har Mourinho taget utraditionelle metoder i brug for at gøre sit hold klar.

Portugiseren vil have sine spillere til at gøre som den schweiziske tennisstjerne Roger Federer, der er vant til at tilpasse sig forskellige underlag, når han spiller turneringer rundt om i verden.

- Federer skal vinde på overflader, han ikke er vild med, så det skal vi også kunne, siger José Mourinho ifølge nyhedsbureauet AP.

Kampen mellem Manchester United og Young Boys starter klokken 21.

