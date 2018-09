Kunderne rasende på streaming-gigant: Nu melder de ud

Ved du noget så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Champions League fodbold er det største, der sker i europæisk klubfodbold, og derfor ventede mange spændte på at se tirsdagens kampe i den prestigefyldte turnering.

Det kunne Viaplay-seere imidlertid ikke i en stor periode af de kampe, der startede klokken 21 tirsdag aften.

Tjenesten var brudt fuldstændig ned.

- Vi er stadig ved at skabe overblik over, hvad der gav os problemer. Men vi ved, at vi oplevede store forstyrrelser i alle nordiske lande på grund af et problem med en platform hos en af vores leverandører.

- Det ser ud til, at næsten alle kunder, der allerede var inde i Viaplay, inden problemerne opstod klokken 21.02, kunne fortsætte med at se indholdet. Men kunder, der prøvede at logge på tjenesten i dette tidsrum oplevede udfordringer, og det er vi utrolig kede af, lyder det i et skriftligt mailsvar fra Flemming Fjeldgaard, Chef for Viaplay Danmark, til Ekstra Bladet.

Mange kunder var enormt rasende på streaming-giganten, og de luftede deres utilfredshed på de sociale medier, som Ekstra bladet skrev tirsdag.

Det var ikke kun kampens seere, som ærgrede sig under kampen. Edinson Cavani gjorde det også, da han og resten af PSG tabte 3-2 til Liverpool på Anfield. Foto: Carl Recine

Af disse kunder har nogle tegnet abonnement hos Viaplay for netop at se aftenens kampe, og flere påberåber sig kompensation efter nedbruddet.

- Vi kunne have ønsket os bedre timing for et af de nedbrud, Viaplay lykkeligvis oplever meget, meget sjældent. Det er klart, at vi havde mange sportsfans på tjenesten, da det var lige oveni Champions League-kampene.

- Lige nu er vi fokuseret på at få skabt klarhed over problemerne, vi oplevede i aftes, så det (red. kompensation) er noget, vi vil se på senere og tage direkte med vores kunder, som vi altid gør.

Kunderne reagerede som sagt voldsomt, og mange lægger vægt på, at det ikke er første gang, der er tekniske problemer hos Viaplay.

Flemming Fjeldgaard mener dog, at der er langt mellem de tekniske fejl, men han vil ikke love, at det ikke sker igen.

- Vi ved allerede, at de problemer, vi oplevede, var et sammenfald af ekstreme omstændigheder og derfor meget sjældne. Vi er stolte over, at der er meget langt mellem de tekniske problemer på Viaplay, men det er ikke det samme, som at der kan udstedes garantier for, at vi ikke i fremtiden kan være uheldige igen, lyder det skriftlige svar.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt, hvornår kunderne kan forvente en afklaring omkring en mulig kompensation, hvor meget der skal til for at få en sådan, og hvor mange gange de har måttet ty til at betale tilbage til kunderne. Det har endnu ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål.

