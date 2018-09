Juventus-træner efterlyser VAR efter Ronaldo-rødt

Juventus-træner Massimiliano Allegri ærgrer sig over, at dommer Felix Brych ikke havde videobilleder til hjælp, da han valgte at udvise Cristiano Ronaldo i Champions League-kampen i Valencia onsdag aften.

Den portugisiske stjerne blev under store protester smidt ud efter en batalje med hjemmeholdets Jeison Murillo. Juventus vandt dog alligevel kampen med 2-0.

- Jeg kan kun sige, at VAR ville have hjulpet dommeren med denne afgørelse. At blive reduceret til ti mand for sådan en episode er virkelig skuffende.

- Vi var i fare for at tabe, og vi kommer til at mangle ham (Ronaldo, red.) i de næste kampe, siger Allegri ifølge AP.

Efter udvisningen scorede Miralem Pjanic to gange på straffespark, så Juventus kunne rejse hjem fra Spanien med tre point.

- Selvfølgelig steg intensiteten yderligere efter udvisningen. Det er ikke noget let sted at spille, for Valencia spiller aggressivt, og publikum er passioneret. Holdet skal roses for at holde styr på Valencias angribere, siger Allegri.

I den anden kamp i puljen vandt Manchester United med 3-0 ude over Young Boys fra Schweiz.

Netop Young Boys gæster Juventus' hjemmebane i Torino i næste Champions League-runde.

