Topdommer: Derfor skulle Ronaldo IKKE have rødt

Mark Clattenburg forstår ikke, at en mållinjedommer på den afstand kunne vurdere, at Ronaldo begik en så grov ulovlighed, at han skulle vises ud

Et spark over Jeison Murillos ben og efterfølgende et hiv i den samme Valencia-spillers hår.

Det gav onsdag aften Cristiano Ronaldo rødt kort i Juventus' sæsonpremiere i Champions League.

Juventus-spillerne forstod det ikke. Nogle reagerede arrigt, andre måbede nærmest.

Ronaldo selv havde svært ved at holde tårerne tilbage.

Lige siden har diskussionen bølget frem og tilbage. De sociale medier er fantastiske i sådan en situation, mens diverse tv-eksperter der alle har det tilfælles, at de tidligere har spillet på højeste plan, diskuterede lige så intensivt i deres studier verden over.

Mark Clattenburg er blandt relativt få mennesker i verden, der med noget nær en kirurgs præcision kan gå ind og afkode situationen - især fordi han kan se episoden igen og igen.

Og den tidligere topdommer i både Premier League og Champions League er ikke i tvivl.

Tyske Felix Brych med fløjten i munden begik en fejl. Det var forkert at vise Ronaldo ud.

- Cristiano Ronaldo var meget uheldig med at blive vist ud i sin Champions League-debut, skriver Clattenburg i sin klumme hos den engelske avis Daily Mail.

- Der var et lille skub fra Ronaldo, hvilket resulterede i, at Valencia-forsvarsspilleren faldt til jorden. Men det bliver man ikke straffet for.

- Ronaldo blev derpå tydeligt generet af Murillos skuespil og placerede en hånd på forsvarsspillerens hoved. Kontakten så ud til at være meget let, og jeg kan ikke se, at mållinjedommeren, der må have stået 20 yards (18 meter, red.) væk, kunne bedømme det til at være af voldelig karakter, skriver Clattenburg.

- Havde det været mig, der havde dømt den kamp, ville jeg have givet Valencia et frispark og derpå et gult kort til hver af de to spillere. Ronaldo bør få en spilledags karantæne. Mere vil være for hårdt, skriver han.

I BT Sports' ekspertpanel sad de tidligere holdkammerater i Manchester United, Paul Scholes og Rio Ferdinand, der omgående forholdt sig til, om Ronaldo kommer med i kampene mod United i henholdsvis tredje- og fjerde kamp i gruppespillet.

Mens Ferdinand som udgangspunkt havde sin skepsis omkring udvisningen, var Scholes mere overbevist om rigtigheden i Brychs beslutning.

- Det bliver svært for ham at appellere. Der er et par sammenstød, ser det ud til. Et spark, en hævet albue. Hvis han appellerer, bliver det svært at vinde, sagde Scholes.

Ferdinand var uenig.

- Det er umuligt at sige med sikkerhed. Jeg er sikker på, at Cristiano og Juventus vil appellere. De følelser, du ser her efter udvisningen er tydelige. Det betyder, at han går glip af Old Trafford. Cristiano kan være temperamentsfuld, han kunne bide hovedet af folk i omklædningsrummet nogle gange, fortalte Ferdinand om deres fælles tid i Manchester United.

- Men han ser målene for sig i den gruppe. Og han vil tilbage til United. Det kan ses i hans følelsesudbrud, sagde den tidligere stjernespiller.

UEFA's disciplinærkomité skal i første omgang have dommerens kamprapport og derpå beslutte, hvilken straf, Ronaldo skal have.

