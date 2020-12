Atalanta-boss angriber FC Midtjylland

Atalanta blev første hold i Gruppe D til at smide point mod de danske mestre, og derfor kan sidste sæsons kvartfinalister ikke længere hente Liverpool i kampen om førstepladsen.

Det frustrerede naturligvis Serie A's nummer otte og holdets træner, Gian Piero Gasperini, der synes, at FC Midtjylland brugte for meget tid på ingenting efter Alexander Scholz' føringsmål.

Gasperini indledte med at rose FC Midtjylland for at være solide, men han kunne ikke dy sig for at sætte et angreb ind på Brian Priskes tropper.

- De havde en mere defensiv taktik end normalt, men den eneste ting, jeg er virkelig ked af, er Midtjyllands opførsel i forhold til at trække tiden og ikke lade det andet hold spille, lød det fra Gasperini om det ældgamle trick, der ellers normalt udføres til perfektion i støvlelandet.

- Det var for meget. Også med tanke på deres position i tabellen, lød det på pressemødet ifølge La Gazzetta dello Sport.

Brian Priske, Alexander Scholtz og Morten Duncan Rasmussen bekymrer sig næppe synderligt over kritikken. Foto: ALESSANDRO GAROFALO/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland er trods det ene point fortsat sidst og håbløst bagud i gruppen, der også tæller Liverpool og Ajax. Derfor mente Gasperini tilsyneladende, at danskerne burde have jagtet sejren for at få lidt flere point på kontoen.

Atalanta fik først udlignet FC Midtjyllands føring med 11 minutter tilbage af opgøret og nåede ikke bringe sig foran før sidste fløjt.

En italiensk sejr havde dog ikke ændret på det faktum, at Atalanta skal bruge et enkelt point mod Ajax i den direkte duel om andenpladsen i sidste runde. Et nederlag vil sende dem ud i Europa League-mørket.

I gruppens anden kamp slog Liverpool Ajax med 1-0. Dermed er englænderne sikre på gruppesejren inden mødet med FC Midtjylland på MCH Arena om en uge.

